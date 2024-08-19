Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНалогообложение

Представитель Союза: Финансовые департаменты отдают приоритет секторам, ориентированным на деньги

Германский налоговый союз предлагает, что огромные суммы налоговых доходов избегаются в секторах, зависимых от наличных транзакций. В результате налоговые органы должны пересмотреть свои стратегии.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Профсоюз выявляет значительные возможности для обмана в валютных операциях
Профсоюз выявляет значительные возможности для обмана в валютных операциях

- Представитель Союза: Финансовые департаменты отдают приоритет секторам, ориентированным на деньги

Глава Федерального комитета Немецкого союза налогоплательщиков (DSTG),Florian Köbler, предлагает тактическую перемену для налоговых органов, чтобы более эффективно преследовать уклоняющихся от уплаты налогов в секторах с существенными наличными транзакциями. К таким секторам относятся парикмахерские, пекарни, мясные лавки, розничные магазины, автомобильная промышленность, мороженщики и рестораны.

В качестве примера, тщательная цифровая оценка риска налоговым ведомством была бы полезна. Случаи, указывающие на отклонения в системе риска, затем должны быть предметом дальнейшего расследования, предложил Köbler газетам медиагруппы Funke (вторник). Это позволило бы налоговым органам сосредоточиться на реальных случаях уклонения от уплаты налогов.

Вероятность того, что уклоняющегося от уплаты налогов поймают в так называемых отраслях с наличными, остается относительно низкой, выразил Köbler. Как правило, владельцы малого бизнеса проходят проверку раз в 80 лет. Финансовые потери, таким образом, значительны. "Мы оцениваем, что в зоне наличных денег напрямую уклоняются от уплаты налогов в размере 16 миллиардов евро. Общий годовой экономический ущерб, включая невыплаченные пенсионные взносы, социальные взносы и другие налоги, вероятно, составит около 70 миллиардов евро".

Однако Köbler отметил, что риск уклонения от уплаты налогов среди сотрудников и пенсионеров значительно снижен. Налоговые органы должны избегать погружения в мелочи.

Необходимость ужесточения мер налогообложения в отраслях с наличными очевидна, учитывая оценку масштабов уклонения от уплаты налогов. Введение более строгих налоговых политик в этих секторах могло бы помочь минимизировать финансовые потери.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Блинкен продолжает свое путешествие на Ближний Восток, стремясь к соглашению в Газе.
Политика

Блинкен продолжает свое путешествие на Ближний Восток, стремясь к соглашению в Газе.

Госсекретарь США Блинкен пытается договориться о перемирии в Газе. Впервые за долгое время преобладает оптимизм. inconn

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Проверка фактов в первую ночь Национального конгресса Демократической партии
Политика

Проверка фактов в первую ночь Национального конгресса Демократической партии

Третий вечер Республиканского национального съезда был dedicated семье повышения fulfill Senator JD Vance of Ohio, по’églicated в бывшего Президента Дональда Трампа, а также anderen докладчики, которые специли lodannyye и оши вся информация на протяжении всего события.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Потомок Джо Байдена, Хантер, отправляется к зданиюFederalного суда США имени Дж. Кэла Боггса в...
Политика

Судья сорвал попытку Хантера Байдена использовать отмену документального дела Трампа в качестве основания для отмены его собственного налогового производства.

Федеральный судья в понедельник сорвал попытку Хантера Байдена использовать спорное решение, которое завершило дело Дональда Трампа о классифицированных документах, для Löwen выпусков его личных налоговых accusationoyer.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Блинкен продолжает свое путешествие на Ближний Восток, стремясь к соглашению в Газе.
Политика

Блинкен продолжает свое путешествие на Ближний Восток, стремясь к соглашению в Газе.

Госсекретарь США Блинкен пытается договориться о перемирии в Газе. Впервые за долгое время преобладает оптимизм. inconn

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Христианско-демократический союз (ХДС) планирует участвовать в выборах земли Рейнланд-Пфальц весной...
Федеральные земли Германии

Шнайдер стремится завоевать признание в области образования, иммиграции и здравоохранения.

- Шнайдер стремится завоевать признание в области образования, иммиграции и здравоохранения. Текущий председатель ХДС в Рейнланд-Пфальце, Гордон Шнайдер, считает образование, миграцию и здравоохранение основными приоритетами для христианских демократов в предвыборной кампании. Он считает необходимым обратить внимание на негативные тенденции и недостатки в этих областях со стороны правительства земли. Шнайдер прокомментировал

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
TSMC запускает крупный проект в Дрездене
Экономика

TSMC запускает крупный проект в Дрездене

В Дрездене политические собрания часто имеют considerable значение. Однако недавнее знаменательное событие имеет уникальный significance. крупнейший в мире производитель полупроводников собирается открыть своё представительство в Европе.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
В 2024 году ожидается уменьшение посевов подсолнечника в Баварии
Федеральные земли Германии

Огромное количество пшеницы: есть ли дополнительная информация?

- Огромное количество пшеницы: есть ли дополнительная информация? Пшеница и кукуруза: ставка баварских фермеров на культивирование сельскохозяйственных культур. Другие растения, к сожалению, испытывают трудности. Например, производство подсолнечника в Свободном государстве значительно сократилось в этом году. Их высадили на около 6600 гектаров - заметное снижение по сравнению с 8200 гектарами в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно