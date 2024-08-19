- Представитель Союза: Финансовые департаменты отдают приоритет секторам, ориентированным на деньги

Глава Федерального комитета Немецкого союза налогоплательщиков (DSTG),Florian Köbler, предлагает тактическую перемену для налоговых органов, чтобы более эффективно преследовать уклоняющихся от уплаты налогов в секторах с существенными наличными транзакциями. К таким секторам относятся парикмахерские, пекарни, мясные лавки, розничные магазины, автомобильная промышленность, мороженщики и рестораны.

В качестве примера, тщательная цифровая оценка риска налоговым ведомством была бы полезна. Случаи, указывающие на отклонения в системе риска, затем должны быть предметом дальнейшего расследования, предложил Köbler газетам медиагруппы Funke (вторник). Это позволило бы налоговым органам сосредоточиться на реальных случаях уклонения от уплаты налогов.

Вероятность того, что уклоняющегося от уплаты налогов поймают в так называемых отраслях с наличными, остается относительно низкой, выразил Köbler. Как правило, владельцы малого бизнеса проходят проверку раз в 80 лет. Финансовые потери, таким образом, значительны. "Мы оцениваем, что в зоне наличных денег напрямую уклоняются от уплаты налогов в размере 16 миллиардов евро. Общий годовой экономический ущерб, включая невыплаченные пенсионные взносы, социальные взносы и другие налоги, вероятно, составит около 70 миллиардов евро".

Однако Köbler отметил, что риск уклонения от уплаты налогов среди сотрудников и пенсионеров значительно снижен. Налоговые органы должны избегать погружения в мелочи.

Необходимость ужесточения мер налогообложения в отраслях с наличными очевидна, учитывая оценку масштабов уклонения от уплаты налогов. Введение более строгих налоговых политик в этих секторах могло бы помочь минимизировать финансовые потери.

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