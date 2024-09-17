Представитель России в странах Запада выражает серьезную озабоченность

Шум в пользу мирных переговоров в конфликте на Украине становится все громче, но российский посол в Берлине, Сергей Нечаев, остается скептиком и отвергает предложения из Киева. Он также spoke о глобальной ситуации и провел параллели с эпохой холодной войны.

По словам Сергея Нечаева, западные страны не соблюдают правила. В интервью Deutschlandfunk он сказал, что ситуация "значительно более критическая", чем во времена холодной войны. В то время были установленные правила, которых придерживались обе стороны. Однако он критиковал нынешнюю ситуацию, заявив, что западные партнеры не соблюдают эти правила. Россия, которая ведет войну на Украине уже десять лет и незаконно аннексировала несколько украинских регионов, считает, что Украина получает все виды оружия, с соперничеством за то, кто предоставит больше.

Нечаев отреагировал на текущую дискуссию о требовании Киева использовать западные дальнобойные ракеты против территории России для усиления защиты от российских атак. Он сказал: "Это будет полностью незнакомая для нас ситуация со всеми вытекающими последствиями". Такое разрешение потенциально сделает страны НАТО "прочно враждебными" России, необратимо позиционируя их как стороны конфликта.

Тем не менее, Сергей Нечаев выразил осторожность в отношении возможности мирных переговоров в конфликте на Украине. Во-первых, необходим план мира, как сказал Нечаев. Только когда будет доступен план, Россия сможет оценить его соответствие своим целям. Если он окажется еще одной версией формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, то он полностью неприемлем для России.

В недавнем летнем интервью ZDF канцлер Германии Олаф Шольц призвал ускорить усилия по достижению мирного урегулирования. Шольц, член СДПГ, предложил провести еще одну мирную конференцию, хотя и не уточнил дату. Он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Россия тоже должна участвовать в конференции.

Россия отказывается отвести свои войска

Формула мира Зеленского требует вывода российских войск с украинской территории, чего Россия яростно противится. Шольц призывал к мирному процессу в конфликте России с Украиной с конца августа. Во время своего визита в Казахстан в понедельник он вновь подтвердил свою поддержку мирной конференции с участием России. Тем не менее, Россия тоже должна внести свой вклад, прекратив агрессию. На данный момент от канцлера нет предложений о конкретном плане мира.

В июне представители 93 стран приняли участие в первой мирной конференции в Швейцарии, но Россию не пригласили. Главный союзник России, Китай, не участвовал в конференции. Место и дата следующей конференции пока не определены.

На протяжении более чем двух с половиной лет Россия ведет масштабное нападение на соседнюю Украину, оккупировав примерно одну пятую территории и претендуя на дальнейшие территории. Осенью 2022 года Путин аннексировал регионы Херсон, Донецк, Луганск и Запорожье; несмотря на частичный контроль российской армии над этими регионами, Киев требует вывода российских войск даже с аннексированного Крымского полуострова.

Несмотря на призывы к мирным переговорам, Европейский союз пока не сыграл значительной роли в процессе урегулирования конфликта на Украине. Российский посол в Берлине, Сергей Нечаев, сказал, что мирные переговоры могут начаться только тогда, когда будет представлен четкий план, соответствующий целям России, иначе он будет неприемлем.

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