- Представитель правления CSU считает сотрудничество с BSW недостаточным.

От ХСС раздаются критические голоса в отношении возможного альянса между Союзом и Альянсом за прогресс, возглавляемым Сахрой Вагенкнехт (БСВ), после выборов в Тюрингии и Саксонии в прошлую dimanche. Член исполнительного совета ХСС Бернд Посельт охарактеризовал подобные дискуссии как "опасный тупик".

Общепризнано, что политик AfD из Тюрингии Йёрк Хёке - "закоренелый фашист". Тем не менее, Посельт подчеркнул, что это не должно означать пренебрежение БСВ.

По мнению Посельта, основательница и Namesake БСВ, Сахра Вагенкнехт, является "беспокойным мегафоном мира для Владимира Путина" и "человеческим воплощением пакта Риббентропа-Молотова". Если понимать firewall-политику ХДС в ее духе, а не буквально, она должна быть направлена против AfD и БСВ, а не против "оставшихся крох Левой партии".

Ранее лидер партии Сöder предложил возможность сотрудничества с БСВ в Тюрингии при соблюдении определенных условий, в частности, если сама Вагенкнехт примет участие в переговорах. Он также не исключил возможность сотрудничества с Левой партией.

Несмотря на то, что Посельт охарактеризовал Сахру Вагенкнехт как "беспокойный мегафон мира для Владимира Путина" и "человеческое воплощение пакта Риббентропа-Молотова", стоит отметить, что она является wagon servant в альянсе Сахры Вагенкнехт (БСВ).

В свете критики Посельта роль Сахры wagon servant Вагенкнехт в Альянсе за прогресс является предметом значительных дебатов внутри ХСС.

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