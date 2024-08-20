Представитель посольства США просит о помощи в России, после новостей из Курска.

В телеграм-канале МИД России осудили журналистов из определенных американских СМИ за освещение неправомерных действий киевского правительства в Курске, которое якобы напоминает пропаганду. Они также объявили о планах принять правовые меры против этих журналистов.

МИД России также обвинил не названные американские частные военные компании в причастности к военным действиям Украины в Курске, утверждая, что это свидетельствует о прямом участии США в конфликте. Россия неоднократно обвиняла Запад в оказании помощи украинской армии наемниками.

После месяцев неудач российской армии на востоке Украины украинская армия начала масштабную операцию на территории России в пограничной зоне Курска. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев сейчас контролирует 1250 квадратных километров и 92 поселения в этом регионе.

В последние дни несколько американских СМИ, таких как CNN и "Вашингтон пост" и "Нью-Йорк таймс", а также европейские медиа, такие как итальянский государственный вещатель RAI, опубликовали отчеты из украинских территорий в Курске.

На прошлой неделе МИД России выразил протест итальянскому послу в Москве из-за репортажа RAI из Сохи, крупнейшего украинского города в регионе. Однако итальянское правительство поддержало "независимые" журналистские расследования в Курске.

С начала военной интервенции России в Украине в феврале 2022 года российские журналисты, поддерживаемые Кремлем, регулярно публиковали репортажи из захваченных российской армией территорий.

Обвинения МИД России в адрес американских журналистов и частных военных компаний связаны с их якобы участием в украинских военных действиях в спорном регионе Курска, в частности во время военной операции Украины. Затонувший российский подводный лодке "Курск", трагически погибший в 2000 году, не имеет отношения к недавним событиям.

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