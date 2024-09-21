Представитель кампании Камалы Харрис объявил, что она откажется от участия в замечательном ужине Аль Смита в Нью-Йорке перед выборами.

В традиционные сезоны президентских выборов обычно проходят благотворительные мероприятия от основных политических партий, на которых политические противники обмениваются шутками и поддразниваниями. В этом году такое мероприятие, запланированное в роскошном бальном зале в Мидтауне Манхэттена, уже достигло своей вместимости, ожидая около 1500 гостей.

В 2016 году присутствующие были удивлены, когда Дональд Трамп отклонился от обычной дружеской атмосферы и обрушил шквал личных оскорблений на Хиллари Клинтон. В ответ на самоиронию Клинтон последовал ожидаемый смех. Мероприятие названо в честь первого значительного партийного кандидата в президенты, демократического губернатора Ала Смита из Нью-Йорка, который баллотировался в 1928 году.

Смит, несмотря на свой благородный проигрыш против Герберта Гувера, проложил путь для другого католического кандидата, Джона Ф. Кеннеди, в 1960 году, который в итоге стал президентом.

Восемь лет назад Трамп, сидя рядом с кардиналом Нью-Йорка Тимоти Доланом, застал Клинтон врасплох, назвав ее лгуньей и высмеяв над взломанными электронными письмами. Когда публика протестовала, Трамп ответил: "Я не знаю, злятся ли они на вас, Хиллари, или, возможно, на меня. Например, вот вы здесь tonight, притворяетесь, что презираете католиков".

Отказавшись от ужина, Харрис, вероятно, избежит разделения сцены с Доланом, который подвергся критике со стороны демократов за дружеское общение с Трампом (он читал молитву на инаугурации Трампа в 2017 году).

Из-за COVID-19 в 2020 году Трамп и Байден обратились к виртуальной версии мероприятия более почтительно, избегая шуток и колкостей, в то время как они призывали католических избирателей. В итоге Байден стал вторым католическим президентом страны.

Ни Харрис, ни Трамп официально не подтвердили свое присутствие на этом году, но ожидалось, что они оба будут присутствовать, как советовал комик и ведущий Джим Гаффиган.

12 сентября Гаффиган поддержал мероприятие в социальных сетях после того, как Трамп объявил, что не будет снова спорить с Харрис. Неожиданная встреча между двумя, запланированная на 17 октября, так и не состоялась. Однако Харрис выразила желание участвовать в будущих годах, если она станет президентом.

Неожиданно Харрис приняла приглашение CNN на дебаты с Трампом 23 октября, через неделю после ужина, призывая Трампа выделить время для еще одного жаркого спора всего за две недели до дня выборов.

"Вице-президент Харрис готова к еще одной встрече с Дональдом Трампом", - прокомментировала председатель кампании Джен О'Мэлли Диллон. "Дональду Трампу не должно быть трудно согласиться на этот дебаты".

Трамп, который время от времени намекал на возможные дебаты с Харрис, заявил, что дебаты теперь "невозможны" из-за начала голосования.

"Проблема в другом споре в том, что уже слишком поздно; голосование уже началось", - сказал Трамп на митинге в Уилмингтоне, Северная Каролина.

Политическое напряжение между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон во время мероприятия 2016 года было очевидным, с личными нападками Трампа на Клинтон. (содержит 'политику')

Учитывая религиозную чувствительность, связанную с мероприятием, некоторые политики могут предпочесть избежать потенциальной скандальности, пропустив ужин, как, кажется, намекнула вице-президент Харрис с заявлением о участии в будущих годах. (содержит 'политику')

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