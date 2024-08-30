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Федеральные земли ГерманииНовостиНеделя

Представитель избирательного органа раскрывает около 358 000 запросов на бюллетени.

В регионе Тюрингия, похоже, больше тюрингцев хотят проголосовать по почте на выборах в ландтаг 2021 года, чем в 2019 году. Особого внимания заслуживает один конкретный город.

 and  Katherine Bradley
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На данный момент подано около 358 000 заявок на голосование по почте
На данный момент подано около 358 000 заявок на голосование по почте

- Представитель избирательного органа раскрывает около 358 000 запросов на бюллетени.

Для предстоящих выборов в воскресенье в Тюрингии более одной пятой имеющих право голоса ранее запросили бюллетени для голосования по почте - намного больше, чем пять лет назад. За три дня до выборов около 358 000 избирателей запросили материалы для голосования по почте, как сообщил избирательный комиссар в Эрфурте. Это составляет около 21,7% имеющих право голоса в Тюрингии по сравнению с 13,2% на том же этапе в 2019 году.

К среде вечером около 294 000 из запрошенных бюллетеней для голосования по почте были возвращены в местные власти или оставлены там. Самый высокий энтузиазм в отношении голосования по почте был замечен в двух избирательных округах Йены - 36,2% и 31,8%, а наименьший интерес - в Альтенбургском Ланде I (15,5%) и Сёммерда II (16,1%).

Государственный избирательный комиссар советует всем имеющим право голоса, которые хотят проголосовать бюллетенями для голосования по почте на предстоящих выборах, прямо сейчас получить материалы для голосования по почте в местных органах власти и заполнить их.

В ближайшее воскресенье избиратели, имеющие право голоса, могут получить материалы для голосования по почте, если они этого еще не сделали, как советует государственный избирательный комиссар. Интересно, что самый высокий энтузиазм в отношении голосования по почте был замечен в избирательных округах Йены в предыдущие воскресенья.

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