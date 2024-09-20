Представитель греческого министерства по вопросам пограничного контроля с Германией: не наблюдается массового отмены миграционного потока

Греческие власти утверждают, что не убеждены в том, что ужесточение пограничного контроля в Германии приведет к массовому возвращению мигрантов и просителей убежища в страну. Как заявил министр миграции Никос Панαγотиopoulos в интервью телеканалу ERT в четверг, "проблемы массового возвращения нет". Политики ЕС по вопросам убежища ожидают лишь "значительно ограниченное" число возвращений в Грецию.

Тем не менее, Панαγотиopoulos признал, что Германия хочет отправить обратно больше мигрантов в европейскую страну, где они впервые запросили убежище.

Греция входит в число многих стран ЕС, через которые значительное число мигрантов проникает на территорию союза и зону Шенгена. В соответствии с системой Дублина, беженцы должны подавать заявления на получение убежища в первой европейской стране, в которой они ступают на землю.

Германия ужесточила контроль на границах со всеми соседними странами с начала сентября, мотивируя это необходимостью более решительной позиции в отношении нелегальной иммиграции. Это решение вступило в силу в понедельник, но уже вызвало критику со стороны некоторых европейских стран.

Министр миграции Греции Никос Панαγотиopoulos оспаривает идею о том, что ужесточение пограничного контроля в Германии приведет к массовому возвращению мигрантов и просителей убежища в Грецию. Несмотря на желание Германии отправить обратно больше мигрантов, Панαγотиopoulos утверждает, что под нынешними обстоятельствами массового возвращения нет.

Читайте также: