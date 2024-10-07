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Представитель Эмхоффа опровергает обвинения в нападении на бывшего партнера, как сообщается в сплетническом новостном агентстве.

Представитель мужа вице-президента Камалы Харрис Дуга Эмхофа опроверг обвинения в нападении на бывшую подругу в 2012 году, как сообщалось в сенсационной статье журналистов.

 and  Grigoriy Williams
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Дуг Эмхофф, в роли второго джентльмена, посещает Национальный музей зданий в Вашингтоне, округ...
Дуг Эмхофф, в роли второго джентльмена, посещает Национальный музей зданий в Вашингтоне, округ Колумбия, в июне 2023 года.

Представитель Эмхоффа опровергает обвинения в нападении на бывшего партнера, как сообщается в сплетническом новостном агентстве.

The Sun опубликовал заявления в среду, утверждая, что Эмхоф якобы атаковал свою бывшую партнершу у выхода с мероприятия, проходившего на кинофестивале в Каннах во Франции в 2012 году, согласно трем анонимным источникам дамы, которых The Sun не стал называть.

CNN пока не смог подтвердить это утверждение.

На следующий день представитель Эмхофа ответил на запрос Axios, заявив: "Это вымысел", и что "любое предположение о том, что он когда-либо причинил физический вред женщине, безосновательно".

При запросе CNN представитель отказался от дальнейших комментариев.

Как сообщает The Sun, эти трое друзей бывшей возлюбленной Эмхофа предоставили фотографию пары вместе, а также их планы поездки и переписку в качестве доказательства присутствия на фестивале в 2012 году.

Один из друзей сказал The Sun, что он разговаривал с бывшей партнершей Эмхофа в ночь предполагаемого инцидента. Другой друг рассказал изданию, что бывшая партнерша Эмхофа поделилась с ней информацией о предполагаемом нападении в то время. Третий источник сказал таблоиду, что узнал об изнасиловании в 2014 году, когда сенатор Камала Харрис из Калифорнии участвовала в слушаниях по утверждению Бретта Кavanaugh, в которых он обвинялся в сексуальных домогательствах. Друзья вспомнили больше подробностей в 2018 году.

Продолжающееся внимание к якобы прошлым действиям Эмхофа вызвало дискуссии в политической сфере, многие задаются вопросом о степени и времени вмешательства СМИ.

Несмотря на интенсивное политическое внимание, CNN пока не смог подтвердить утверждения The Sun, что указывает на необходимость дальнейшего расследования в политической журналистике.

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