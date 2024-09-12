Представитель ChatGPT направляется в Белый дом для обсуждения значительного спроса на энергию ИИ.

Технологические руководители, в том числе Сэм Альтман из OpenAI, Руфь Порат из Google и Дарио Амодеи из Anthropic, ожидаются на мероприятии, как сообщает источник, близкий к ситуации, CNN.

Встреча, о которой ранее не сообщалось, станет первым случаем, когда высокопоставленные чиновники Белого дома встретятся с лидерами технологической индустрии, чтобы обсудить стратегии по ограничению энергопотребления ИИ.

Это событие свидетельствует о том, что корпоративные руководители и правительственные чиновники вынуждены решать проблемы, возникающие в результате бума ИИ, который привлек внимание инвесторов на Уолл-стрит.

На этом собрании присутствуют министр энергетики ДженниферGranholm, министр торговли Джина Raimondo, а также другие высокопоставленные чиновники администрации Байдена-Харрис, а также представители Microsoft, согласно информации из Белого дома.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не планируют участвовать в собрании.

Экспоненциальный рост энергопотребляющего ИИ вызывает опасения, что технология может перегрузить стареющую электросетевую инфраструктуру США в то время, когда администрация Байдена пытается ускорить переход от угля и других ископаемых видов топлива.

Хотя ИИ имеет потенциал для решения насущных проблем, таких как изменение климата и рак, он также создает сложные проблемы, такие как удовлетворение значительного спроса на электроэнергию, необходимого для продвинутых систем ИИ.

Фактически, один запрос в ChatGPT потребляет примерно в 10 раз больше электроэнергии, чем средний поиск в Google, согласно Международному энергетическому агентству. К 2026 году сектор ИИ, как ожидается, будет потреблять не менее 10 раз больше электроэнергии, чем в 2023 году, добавляет IEA.

ИИ, как ожидается, вызовет увеличение потребности в электроэнергии для центров обработки данных на 160% к 2030 году, согласно Goldman Sachs. Энергетические потребности ИИ так велики, что они потребуют значительного увеличения спроса на электроэнергию в США в течение оставшейся части этого десятилетия, заявляет банк.

В заявлении для CNN пресс-секретарь Белого дома Робин Паттерсон признала: "Президент Байден и вице-президент Харрис стремятся укрепить лидерство США в области ИИ, гарантируя, что центры обработки данных будут размещены в Соединенных Штатах, и одновременно способствовать ответственному развитию технологии".

Помимо Зинтса, Брейнард, Салливана и других высокопоставленных чиновников администрации Байдена, в четверг на саммите по энергетике ИИ также примут участие главный советник Белого дома Джефф Зинтс, главный экономический советник Лээль Брейнард, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные чиновники.

Встреча происходит в рамках инициативы администрации Байдена от июля 2023 года, направленной на получение обязательств от ведущих компаний ИИ по проведению независимого тестирования новых систем ИИ перед их публичным выпуском и четкой маркировке контента, созданного ИИ.

Этот день важен для Сэма Альтмана, так как он примет участие в специальной программе об ИИ на ABC в 8 вечера по восточному времени, которую ведет Опра Уинфри. Также запланировано участие бывшего CEO Microsoft Билла Гейтса.

Технологические руководители из OpenAI, Google и Anthropic, такие как Сэм Альтман, Руфь Порат и Дарио Амодеи, планируют обсудить стратегии с высокопоставленными чиновниками Белого дома по ограничению энергопотребления ИИ из-за его воздействия на электросетевую инфраструктуру. Бизнесовые последствия этой проблемы очевидны, так как корпоративные руководители и правительственные чиновники сотрудничают для решения энергетических потребностей бума ИИ, который привлекает внимание инвесторов на Уолл-стрит.

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