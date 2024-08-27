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Федеральные земли ГерманииНовостиТрижды совпадает

Предсказывает жесткую конкуренцию за чемпионат, по словам главного тренера Гисласона.

 and  Grigoriy Williams
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Ожидает захватывающую борьбу за немецкий титул по гандболу под руководством Альфреда Гисласона
Ожидает захватывающую борьбу за немецкий титул по гандболу под руководством Альфреда Гисласона

- Предсказывает жесткую конкуренцию за чемпионат, по словам главного тренера Гисласона.

Главный тренер национальной сборной по гандболу Альфред Гисласон готовится к захватывающей кампании в Handball-Bundesliga. "Мы видим трех- или даже четырехстороннюю борьбу", - заявил 64-летний специалист на церемонии вручения наград "Sport-Bild" в Гамбурге.

Он считает, что основными претендентами на титул являются действующие чемпионы СК Магдебург и SG Flensburg-Handewitt. Однако Магдебург имеет свои проблемы с травмами, так как Феликс Клаар и Тим Хорнке были вынуждены пропустить подготовку из-за травм стопы.

Гисласон также включает в список фаворитов действующих чемпионов THW Kiel и "Лисов" Берлин. Он хвалит подписание THW Kiel национального вратаря Андреаса Вольфа из польского топ-клуба Industria Kielce, называя это "хорошим ходом". Берлинцам предстоит доказать свою силу, взяв на себя двойную нагрузку чемпионата и Лиги чемпионов.

64-летний тренер признался, что разочарован выступлением сборной Германии по гандболу после поражения со счетом 26:39 в финале Олимпиады против Дании. Однако он уже переборол свой гнев, признавая, "Теперь радость от серебра постепенно Sets in".

На церемонии вручения наград "Sport-Bild" тренер Гисласон предсказал потенциальное "Тройное противостояние" между СК Магдебург, SG Flensburg-Handewitt и THW Kiel в Handball-Bundesliga. При этом учитывая травмы Магдебурга и двойную нагрузку Берлина, он также упомянул "Лисов" Берлин как сильного претендента, отметив, что им нужно доказать свою силу.

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