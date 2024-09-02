- Предсказывает железнодорожный транспортный поток на юге (грубая парафраза)

Ассоциация автомобилистов Германии (ADAC) предсказывает сильные пробки на автострадах, особенно в южной Германии, в предстоящие выходные. Главной причиной, как они заявили из Мюнхена, является возобновление занятий в школах Баварии и Баден-Вюртемберга после летних каникул, которое состоится на следующей неделе. В результате ожидаются пробки, так как люди возвращаются в эти два региона.

В других регионах школы уже работают, что приводит к дополнительным заторам из-за рабочих поездок, сообщает ADAC. Водителям следует готовиться к сильным пробкам на обратном пути из Альп, а также с Северного и Балтийского побережья. Кроме того, поездки на автомобиле по немецким автострадам из прибрежных регионов Италии, Франции и Хорватии, а также Скандинавии, Польши и Нидерландов могут занять больше времени, чем обычно.

Пробки на автострадах в Южной Германии, в частности, ожидаются из-за возобновления занятий в школах Баварии и Баден-Вюртемберга. Кроме того, водители, путешествующие из прибрежных регионов Италии, Франции и Хорватии, а также Скандинавии, Польши и Нидерландов, могут столкнуться с более длительными поездками по немецким автострадам.

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