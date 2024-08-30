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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Председатель парламента принимает на себя роль почетного сторонника медведей.

 and  Vladimir Milov
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Корнелия Сейбельд, занимавшая должность президента палаты представителей Берлина (ХДС), стала...
Корнелия Сейбельд, занимавшая должность президента палаты представителей Берлина (ХДС), стала крестной матерью для бурых медведей

- Председатель парламента принимает на себя роль почетного сторонника медведей.

Глава законодательного органа Берлина, Корнелия Зейбелд (ХДС), приняла на себя роль почетного опекуна городского символа Берлина, бурого медведя по имени Лиллебror из зоопарка. Как выразилась Зейбелд, "С медведем, символизирующим наш город, мы в берлинском парламенте чувствуем особую связь". Название "Лиллебror" переводится с шведского как "маленький брат".

В сотрудничестве с зоопарком Зейбелд хочет просвещать берлинцев о серьезных проблемах, стоящих перед медведями, и важности сохранения биоразнообразия и естественных сред обитания. "Помимо того, что он представляет наш город, медведь олицетворяет гармоничное сосуществование человека и животных", - добавила она. Чтобы отметить свою новую роль опекуна, Зейбелд угостила троицу берлинских бурых медведей, Лиллебror, Люцифера и Момоа, освежающим сюрпризом: тремя огромными морожеными лакомствами, соответствующими их в основном растительной диете.

Прибыв в Берлин в 2023 году в рамках европейской программы разведения, эти трое медвежьих братьев уже имеют особую связь с жителями, родившимися в 2019 году. Европейские бурые медведи находятся под угрозой исчезновения из-за беспощадного браконьерства и потери среды обитания. В результате, в Германии не было этих медведей более 150 лет.

ХДС, возглавляемая Корнелией Зейбелд, имеет давнее присутствие в политическом ландшафте Берлина. Зейбелд, как почетный опекун Лиллебror, городского символа Берлина, подчеркивает приверженность ХДС сохранению окружающей среды и благополучию животных.

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