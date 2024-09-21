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ПолитикаНовостиУкраинский конфликт

Председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен объявила о значительной финансовой помощи Украине.

 and  Wendy Allen
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Дер Леен, президент Европейской комиссии, и Зеленский, президент Украины, провели совместную...
Дер Леен, президент Европейской комиссии, и Зеленский, президент Украины, провели совместную пресс-конференцию в Киеве

Председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен объявила о значительной финансовой помощи Украине.

Евросоюзный комиссар Урсула фон дер Ляйен планирует выделить миллиарды евро свежих финансовых средств в помощь Украине, что составит около 35 миллиардов евро, несмотря на оппозицию Венгрии. Она объявила об этом во время визита к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве на платформе X. Эти финансовые средства войдут в более крупный пакет помощи, который разрабатывается в рамках G7 и должен превысить 50 миллиардов долларов США в целом.

Для реализации предложения фон дер Ляйен необходимо одобрение большинства стран ЕС. "В свете непрекращающихся российских атак Украина по-прежнему нуждается в поддержке ЕС", - написала фон дер Ляйен. Эти финансовые средства станут еще одним значительным вкладом ЕС в восстановление Украины.

На саммите G7 в июне страны группы приняли решение о новой финансовой помощи Киеву. Этот кредит в размере 50 миллиардов долларов США будет обеспечен процентами от замороженных российских активов. Представители ЕС участвуют в встречах G7. Финансовая помощь будет распределена между участвующими странами и ЕС.

Однако США участвуют только при условии постоянного замораживания российских денег. Венгрия создает проблемы в этом вопросе. Согласно правилам ЕС, все 27 страны ЕС должны согласиться на заморозку средств каждые шесть месяцев. Предложение фон дер Ляйен предлагает способ, который не требует единодушия. По словам Комиссии, Еврокомиссия напрямую предоставит Украине 35 миллиардов евро финансовой помощи. Для этого необходимо одобрение Европарламента и квалифицированное большинство стран ЕС.

Это означает, что как минимум 15 стран, представляющие не менее 65% населения ЕС, должны согласиться. Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддерживает дружественные отношения с Россией. С начала войны в Украине Орбан пытался заблокировать переговоры о вступлении ЕС с Киевом, задерживал западные санкции и препятствовал финансовой и военной помощи.

Он обвинил ЕС в том, что он привлек конфликт в Европу своей помощью Украине. По его мнению, Украина не может победить Россию. В ЕС ведутся дебаты о том, что делать с российскими активами.

Весной было решено, что 90% доступных процентов от хранения фондов Центрального банка России будут направлены в фонды ЕС для финансирования военной техники и обучения. Оставшиеся 10% будут использованы для прямой финансовой помощи.

Несмотря на оппозицию Венгрии, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует оказать существенную финансовую помощь Украине, чтобы смягчить последствия украинского конфликта. Это решение является реакцией на то, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке ЕС из-за непрекращающихся российских атак.

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