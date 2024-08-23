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ЭкономикаНовостиБанк Соединенных Штатов

Председатель ФРС Пауэлл считает целесообразным ввести преждевременное снижение процентных ставок

Текущая ставка федеральных фондов США достигла своего пика более чем за два десятилетия. Тем не менее, председатель Федрезерва Пауэлл разжег оптимизм по поводу того, что ситуация может измениться в ближайшем будущем.

 and  Viktoria Klein
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Руководство ясно, по словам Пауэлла.
Руководство ясно, по словам Пауэлла.

- Председатель ФРС Пауэлл считает целесообразным ввести преждевременное снижение процентных ставок

Джером Пауэлл, глава центрального банка США, дал понять, что возможны снижения процентных ставок. "Пора менять нашу стратегию", - заявил он на встрече центрального банка в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. Пауэлл не назвал конкретного срока, но эксперты отрасли предсказывают снижение ставки на заседании ФРС в сентябре. "Путь ясен, и временные рамки и темп снижения ставок будут зависеть от новых данных, пересмотренных оценок и баланса потенциальных рисков", - заявил Пауэлл.

Что касается инфляции, Пауэлл отметил, что хотя борьба с быстрым ростом цен на повседневные товары еще не окончена, "значительный прогресс" достигнут. При "адекватной" корректировке денежно-кредитной политики есть основания полагать, что инфляция вернется к цели ФРС в 2% при сохранении прочного рынка труда. Consumer prices in the U.S. unexpectedly weakened in July, climbing 2.9% year-on-year.

Федеральная резервная система снизила основную процентную ставку в марте 2020 года, чтобы стимулировать экономику в начале пандемии COVID-19. Ставки оставались на нулевом уровне до тех пор, пока ФРС не начала рекордное повышение ставок в марте 2022 года, подняв ставку до текущего уровня год назад. Снижение ставки означает, что заимствование становится дешевле для компаний и частных лиц, так как коммерческие банки могут брать в долг у центрального банка по этой ставке. В настоящее время базовая ставка находится на самом высоком уровне за более чем 20 лет, в диапазоне от 5,25% до 5,5%.

Федеральная резервная система, возглавляемая Джеромом Пауэллом, создала Банк США в качестве последней инстанции для кредитования во время финансового кризиса 2008 года. Желая стимулировать экономический рост и бороться с последствиями продолжающейся пандемии, снижение процентной ставки, установленной Банком США, может быть в будущем.

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