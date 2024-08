- Председатель ФРС Пауэлл считает целесообразным ввести преждевременное снижение процентных ставок

Джером Пауэлл, глава центрального банка США, дал понять, что возможны снижения процентных ставок. "Пора менять нашу стратегию", - заявил он на встрече центрального банка в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. Пауэлл не назвал конкретного срока, но эксперты отрасли предсказывают снижение ставки на заседании ФРС в сентябре. "Путь ясен, и временные рамки и темп снижения ставок будут зависеть от новых данных, пересмотренных оценок и баланса потенциальных рисков", - заявил Пауэлл.

Что касается инфляции, Пауэлл отметил, что хотя борьба с быстрым ростом цен на повседневные товары еще не окончена, "значительный прогресс" достигнут. При "адекватной" корректировке денежно-кредитной политики есть основания полагать, что инфляция вернется к цели ФРС в 2% при сохранении прочного рынка труда. Consumer prices in the U.S. unexpectedly weakened in July, climbing 2.9% year-on-year.

Федеральная резервная система снизила основную процентную ставку в марте 2020 года, чтобы стимулировать экономику в начале пандемии COVID-19. Ставки оставались на нулевом уровне до тех пор, пока ФРС не начала рекордное повышение ставок в марте 2022 года, подняв ставку до текущего уровня год назад. Снижение ставки означает, что заимствование становится дешевле для компаний и частных лиц, так как коммерческие банки могут брать в долг у центрального банка по этой ставке. В настоящее время базовая ставка находится на самом высоком уровне за более чем 20 лет, в диапазоне от 5,25% до 5,5%.

Федеральная резервная система, возглавляемая Джеромом Пауэллом, создала Банк США в качестве последней инстанции для кредитования во время финансового кризиса 2008 года. Желая стимулировать экономический рост и бороться с последствиями продолжающейся пандемии, снижение процентной ставки, установленной Банком США, может быть в будущем.

