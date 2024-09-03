Предприниматели взялись за обработку загрязненной земли в Гарцвейлере.

Два профессионала в области строительства находятся под пристальным вниманием из-за предполагаемого обмана своих клиентов в отношении утилизации загрязненного грунта. Они должны были безопасно утилизировать токсичное вещество, но вместо этого перевезли его на открытый карьер по добыче бурого угля в Гарцвейлере и скрыли природу своего груза на свалке.

В заявлении, сделанном Государственной криминальной полицией Дюссельдорфа и прокуратурой Дортмунда, шестеро лиц находятся под следствием за это незаконное свалку опасного грунта. Они обвиняются в перевозке "куч" грунта, загрязненного вредными веществами. 26 января были исполнены 26 ордера на обыск.

По словам следователей, подозреваемые якобы подделывали многочисленные документы о доставке от компаний по утилизации, чтобы сэкономить на оплате хранения токсичных отходов. Они также обманули своих клиентов: подозреваемые, как считается, предъявляли поддельные квитанции, дающие понять, что утилизация произведена законно, и взимали плату за это.

Расследование, как заявили Государственная криминальная полиция и прокуратура, в основном сосредоточено на 56-летнем предпринимателе и его 24-летнем сыне, а также на четырех других подозреваемых. Обыски проводились в различных местах, в том числе в Гревенброке, Юхене и Крефельде. В операции было задействовано более 150 офицеров. Обвинения включают загрязнение почвы, подделку документов и мошенничество в коммерческой деятельности.

Подрядчики прикрывали схему

По словам следователей, загрязненный грунт поступал с крупных строительных проектов. Главные подозреваемые якобы нанимали различных подрядчиков для транспортировки. Расследование было начато после уголовного обвинения от Регионального правительства в Дюссельдорфе. Дело было передано в Государственную криминальную полицию и отдел прокуратуры в Дортмунде, специализирующийся на экологических преступлениях. Расследование продолжается.

Гарцвейлерский карьер является районом добычи, расположенным в районе ренско-вестфальской добычи бурого угля, северо-западнее Кельна. В течение десятилетий здесь ведется крупномасштабная добыча бурого угля. Часть территории также используется как свалка.

В свете продолжающегося расследования было установлено, что Комиссия, в соответствии со статьей 113, должна принять актов реализации для ужесточения регулирования против загрязнения почвы и подделки документов в управлении отходами. Предполагаемые действия профессионалов в области строительства подчеркнули необходимость более строгого контроля и наказаний.

Впредь Комиссия тщательно изучит текущий законодательный аппарат и предложит необходимые поправки для предотвращения подобных незаконных действий в будущем, гарантируя защиту окружающей среды и общественной безопасности.

Читайте также: