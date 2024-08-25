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Федеральные земли ГерманииНовостиПереходный период

Предприниматели обеспечат финансирование для перехода на полный рабочий день

Многие жители Тюрингии основали дополнительный бизнес. Некоторые из них стремятся полностью перейти к самостоятельному ведению бизнеса. Предлагается облегчить этот переход.

 and  Viktoriya Miller
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Лицам, планирующим превратить свой бизнес из частичного занятия в основное направление, необходимо...
Лицам, планирующим превратить свой бизнес из частичного занятия в основное направление, необходимо получить финансовую помощь от правительства.

- Предприниматели обеспечат финансирование для перехода на полный рабочий день

Будущие предприниматели, планирующие посвятить все свое время своим проектам, могут рассчитывать на финансовую поддержку от правительства. Цель состоит в том, чтобы сделать переход от частичной занятости к полноценному бизнесу более заманчивым, как сообщает Министерство финансов. Эта стратегия предоставит первоначальную платформу для оценки идей без риска потери личных средств. Ранее такие меры поддержки были доступны только для тех, кто не имел опыта в самостоятельной деятельности.

До конца года правительство планирует пересмотреть свои принципы поддержки стартапов. В настоящее время на консультации или стимулирование стартапов зарезервировано около 18,4 миллиона евро. В Тюрингии около половины из примерно 9200 новых предприятий, зарегистрированных в прошлом году, были побочными проектами. Примерно четверть из этих побочных проектов побудили своих создателей перейти от частичной самостоятельной деятельности к полноценному предпринимательству.

Стратегия Министерства, направленная на то, чтобы сделать полноценное предпринимательство более привлекательным, включает в себя облегчение перехода от частичной занятости. С пересмотренными принципами поддержки стартапов больше людей могут быть побуждены сделать этот переход.

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