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Предприятия Северной Германии отвергают предложение о минимальной заработной плате в 15 евро

Каков законодательно предлагаемый минимальный размер оплаты труда в будущем, согласно ответственному министру? spite этого, критика звучит из сектора экономики в Северной Германии.

 and  Carmen Simpson
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- Предприятия Северной Германии отвергают предложение о минимальной заработной плате в 15 евро

Северный экономический сектор раскритиковал предложение федерального министра труда Хубертуса Хайля (СДПГ) о повышении минимальной зарплаты до максимальных 15 евро. По словам Филиппа Мурмана, главы Ассоциации работодателей в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне, "даже повышение минимальной зарплаты до 12 евро в результате избирательной кампании СДПГ уже подорвало работу Комиссии по минимальной зарплате". Теперь правительство планирует диктовать зарплаты.

"Мы будем бороться с этим изо всех сил", - заявил Мурман. Если политики упорно требуют более высокой минимальной зарплаты, это совсем другое дело, чем политическое вмешательство, которое, похоже, пытается парализовать коллективные переговоры в критических секторах.

Кроме того, Мурман считает, что повышение минимальной зарплаты уже приводит к потере рабочих мест. "Разница с другими более высокооплачиваемыми группами также является серьезной проблемой для работодателей", - сказал он. Это приведет к беспорядкам в бизнесе или вынудит работодателей повышать зарплаты, что приведет к росту цен, когда поставщики услуг пытаются переложить более высокие трудовые затраты на клиентов.

Повышение минимальной зарплаты в течение двух лет

Немецкие работники могут ожидать повышения минимальной зарплаты до максимальных 15 евро в течение следующих двух лет. По словам федерального министра труда Хубертуса Хайля, это неизбежное следствие европейского закона. "Кстати, от этого выиграют 6 миллионов человек", - сказал политик СДПГ в понедельник в утренней программе ARD.

Текущая минимальная зарплата составляет 12,41 евро в час. С 1 января 2025 года минимальная зарплата увеличится до 12,82 евро, согласно действующим решениям. Хайль: "А затем, в 2026 году, минимальная зарплата составит от 14 до 15 евро". Минимальная зарплата не успевала за инфляцией. Однако недавно темпы инфляции в Германии снизились до 1,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на противодействие со стороны северного экономического сектора, в том числе Ассоциации работодателей в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне, Германия планирует повысить минимальную зарплату в течение следующих двух лет. По словам федерального министра труда Хубертуса Хайля, это увеличение является неизбежным следствием европейского закона и принесет пользу 6 миллионам человек.

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