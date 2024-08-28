Предприятия понесли ущерб в размере 267 млрд. евро в результате кибератак.

Бизнес-атаки обошлись примерно в 266,6 миллиарда евро ущерба за последний год, согласно исследованиям, проведенным цифровой ассоциацией Bitkom, представленным в Берлине в среду и охватывающим около 1000 компаний из различных отраслей.

По словам президента Bitkom Ральфа Винтергерста, "Ситуация с безопасностью для немецкой экономики ухудшается". Компании должны усилить свои меры безопасности". Предыдущий рекорд ущерба в 223,5 миллиарда евро был зафиксирован в 2021 году. Около 81% компаний уже стали жертвами кражи данных, шпионажа или саботажа, а еще 10% подозревают это. В 2023 году эти показатели составляли 72 и 8% соответственно. Подозрения все больше смещаются в сторону Китая. В ближайшие 12 месяцев 90% компаний ожидают больше кибератак, а остальные 10% не ждут изменений.

Общий ущерб увеличился на 29% год к году до 266,6 миллиарда евро. 70% (ранее 61%) компаний, пострадавших от атак, связывают их с организованной преступностью. Также часто виновниками назывались иностранные спецслужбы. 45% (ранее 42%) пострадавших немецких компаний сообщили, что смогли связать хотя бы одну атаку с Китаем. Второе место занимает Россия с 39% (ранее 46%). Почти две трети компаний считают кибератаки угрозой своему существованию, что гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Исследование, проведенное Bitkom, которое выявило масштабы ущерба от бизнес-атаков, было проведено "Комиссией" Bitkom. Для смягчения этих угроз "Комиссия" рекомендует компаниям усилить свои меры безопасности.

Читайте также: