Предприятия еврозоны испытали снижение поддержки банковских кредитов.

Несмотря на первоначальное снижение ставки ЕЦБ, банковское кредитование компаний в еврозоне замедлилось. В среду ЕЦБ объявил в Франкфурте, что банки предоставили корпорациям рост кредитов на 0,6% по сравнению с предыдущим годом в июле, что немного выше, чем 0,7% в июне. Во второй половине года банки предложили на 0,5% больше кредитов домохозяйствам по сравнению с предыдущим годом, что является улучшением по сравнению с 6-месячным ростом на 0,3% в июне.

Денежная масса М3 выросла на 2,3% в июле. Эксперты, опрошенные Reuters, прогнозировали более сильный рост на 2,7%. М3 включает наличные, срочные вклады и денежные рынки и ценные бумаги. По мнению экспертов, динамика М3 может дать представление о потенциальных трендах инфляции в валютном районе. Как отметил экономист Ульрих Вортберг из Ландесбанк Гессен-Тюрингия (Helaba), "В целом, цифры указывают на небольшое усиление экономической тяги, но нет признаков давления на денежную инфляцию, так как темп роста остается довольно слабым".

Смягчение инфляции побудило ЕЦБ впервые за годы снизить основную процентную ставку в июне, снизив ее с рекордного уровня 4,50% до 4,25%. Большинство аналитиков ожидают, что ЕЦБ снизит ставку снова в сентябре, что может стимулировать спрос на кредиты.

Тем не менее, решение о снижении ставки будет зависеть от свежих данных по инфляции за август. Eurostat должен опубликовать предварительную оценку в пятницу. Аналитики ожидают, что показатель инфляции упадет до 2,2%, по сравнению с 2,6% в июле. ЕЦБ стремится к показателю 2%.

Банки могут извлечь выгоду из ожидаемого снижения процентной ставки в сентябре, так как это может стимулировать спрос на кредиты. Несмотря на снижение основной процентной ставки, темп роста кредитов остается довольно слабым, что указывает на отсутствие значительного давления на денежную инфляцию.

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