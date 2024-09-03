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Предприятия Европы требуют обязательного маркирования генетики

Обсуждение, касающееся генетически модифицированных продуктов, продолжается на уровне Евросоюза. Недавно корпоративный проект написал открытое письмо министрам сельского хозяйства стран ЕС.

 and  Anthony Ross
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Дискуссия о регулировании пищи, получаемой путем генетической модификации, в настоящий момент...
Дискуссия о регулировании пищи, получаемой путем генетической модификации, в настоящий момент ведется в Брюсселе.

- Предприятия Европы требуют обязательного маркирования генетики

Более 370 компаний в секторе пищевой промышленности, таких как Rewe и dm, призвали министров сельского хозяйства стран ЕС ввести обязательное маркирование генетически модифицированных продуктов.

Представители этой инициативы передали открытое письмо министру сельского хозяйства Венгрии, Иштвану Наги, согласно Альянсу за пищу без ГМО. В настоящее время Наги возглавляет Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в связи с председательством Венгрии в Совете ЕС. В открытом письме приняли участие компании из 16 стран-членов ЕС.

В Брюсселе ведутся дебаты о смягчении правил ЕС в области генетической инженерии. ЕК предложила это смягчение летом 2023 года. Европейский парламент также поддержал более мягкие руководящие принципы для генетически модифицированных продуктов в феврале этого года. Однако, в отличие от первоначального предложения ЕК, парламент хочет, чтобы в будущем все продукты, полученные в результате генетической инженерии, были маркированы.

Это вторая раз, когда инициатива выдает открытое письмо. Как указано в письме, "Многие из наших клиентов не уверены в генетически модифицированных товарах". Они считают, что должны иметь право выбирать, покупать и потреблять эти товары. Это выбор возможен только в том случае, если товары четко маркированы. Керстин Эрбе, глава управления продуктами dm, заявила в заявлении, "Граждане должны иметь доступ к максимально возможной информации о своем потреблении".

До голосования Европейского парламента в феврале бизнес-инициатива уже кампанировала за сохранение строгих правил маркировки генетической инженерии. Однако перед принятием окончательного решения о менее строгих правилах должны быть достигнуты соглашения между странами ЕС и Европейским парламентом. Министры сельского хозяйства стран ЕС пока не пришли к соглашению, и переговоры с парламентом не могут начаться, пока не будет достигнуто понимание.

Если произойдет дерегулирование, это потенциально упростит создание новых сортов растений с помощью современных методов генетической инженерии. Приверженцы этих методов argue, что это может привести к созданию более сильных растений с более высокой питательной ценностью. Некоторые даже надеются, что это поможет уменьшить зависимость от пестицидов.

Другие компании в пищевой промышленности могут присоединиться к инициативе, чтобы продвигать обязательное маркирование генетически модифицированных продуктов. Озабоченность выбором потребителей универсальна, так как многие клиенты выражают неопределенность в отношении этих товаров.

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