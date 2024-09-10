- Предположительно, неизвестные были пойманы на слежке за украинским военным.

Трое подозреваемых, задержанные в июне прокуратурой Франкфурта-на-Майне, подозревались в шпионской деятельности против бывшего офицера военной разведки Украины, живущего в Германии. Федеральный верховный суд Германии (BGH) установил, что это была цель. Информация, которую эти мужчины должны были собрать, потенциально могла бы послужить основой для дальнейших операций разведки в Германии. Существует вероятность, что конечной целью было либо устранение, либо похищение цели.

Троица, состоящая из украинца, армянина и гражданина России, обвинялась в работе на иностранную службу разведки в Германии. Хотя пока не ясно, какая служба разведки была вовлечена, "вероятность участия российской службы разведки высока".

Целью была бывшая офицер украинских вооруженных сил, ранее работавшая в военной разведке Украины. Российские СМИ утверждали, что она причастна к военным преступлениям, в частности, к убийству взятых в плен российских солдат. К весне 2024 года этот человек стал "объектом шпионской деятельности иностранной службы разведки в Германии".

Встреча в кафе Франкфурта

Сначала человек, известный как "Дж.", сделал телефонное предложение цели присоединиться к украинской внутренней службе разведки в Германии. Он согласился, но later узнал через свои контакты, что это предложение не было настоящим. Он затем сообщил об Attempted recruitment немецкой полиции.

Несмотря на это, цель продолжала общаться с "Дж." и согласилась встретиться с ним в кафе Франкфурта. Должно было быть трех человек, в том числе задержанные в июне подозреваемые, которые должны были присоединиться к этой встрече. Когда цель не явилась на назначенное место встречи, трое ушли из кафе. Вскоре после этого они были задержаны офицерами Гессенской государственной криминальной полиции. В их автомобиле следователи нашли GPS-маяк, предназначенный для установки на автомобиль цели.

Задержанные подозреваемые были связаны со службой разведки, на которую, как считается, они работали. Эта информация была получена в ходе расследования после их ареста в Франкфурте.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что подозреваемая служба разведки тесно связана с российскими службами разведки, добавляя еще один слой сложности в это дело.

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