Предполагается, что педофильная группа маскировалась под детский хор.

Несколько мужчин, подозреваемых в педофилии, якобы нацелились на французский детский хор. Обвинения прокурора серьезны, и двое мужчин из Нижней Саксонии находятся в центре расследования. Один из них уже проходит судебное разбирательство по другому делу.

Прокуратура в Ганновере расследует предполагаемый педофильный сговор, участники которого якобы позиционировали себя как фан-клуб французского детского хора "Tempo Kids". Среди подозреваемых - 65-летний мужчина из Зелезе недалеко от Ганновера и 63-летний мужчина из района Хильдесхайма. Оба были активны в качестве хоровых directors или давали частные уроки музыки. Представитель прокуратуры в Ганновере подтвердил сообщения СМИ.

Девятнадцать подозреваемых членов фан-клуба "Tempo Kids" договорились встретиться на музыкальном мероприятии во Франции. Мужчины в возрасте от 36 до 75 лет обвиняются в получении, хранении и распространении детской и юношеской порнографии. Среди подозреваемых - 17 немцев и двое американцев.

По данным "Hannoversche Allgemeine Zeitung", дома подозреваемых, гостиничные номера и автомобили были обысканы в конце апреля. Во французских властях также участвовали, так как обыск проходил во Франции, сказал представитель.

65-летний обвиняемый в изнасиловании 13-летнего ребенка

Расследование предполагаемого педофильного сговора началось во время обыска дома 65-летнего мужчины в связи с другим делом. Бывший хоровый директор из Зелезе в настоящее время проходит судебное разбирательство в Региональном суде Ганновера за сексуальное насилие над ребенком. По данным "Hannoversche Allgemeine Zeitung", на пенсию якобы сексуально насиловал 13-летнего ребенка из Лейпцига между 2021 и началом 2024 года.

Также подозревается в сексуальном насилии 63-летний мужчина. Его ордер на арест был отменен при определенных условиях, сказал представитель прокуратуры в Ганновере. На данный момент другие подозреваемые из немецкого фан-клуба французского мальчика-хора расследуются только за хранение и распространение изображений сексуального насилия над детьми. Расследователи в настоящее время оценивают 10 000 предметов, в основном носители данных. Неизвестно, когда можно будет предъявить обвинения.

65-летний обвиняемый в настоящее время проходит судебное разбирательство за сексуальное насилие над 13-летним ребенком, в то время как 63-летний, также подозреваемый, имеет ордер на арест, отмененный при определенных условиях. Дети, вовлеченные в эти случаи, напоминают о необходимости бдительности и защиты в таких ситуациях.

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