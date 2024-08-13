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Предполагается, что педофильная группа маскировалась под детский хор.

 and  Max Becker
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Расследовав дело, следователи из Ганновера напали на след подозреваемых, обыскав жилище одного из...
Расследовав дело, следователи из Ганновера напали на след подозреваемых, обыскав жилище одного из них

Предполагается, что педофильная группа маскировалась под детский хор.

Несколько мужчин, подозреваемых в педофилии, якобы нацелились на французский детский хор. Обвинения прокурора серьезны, и двое мужчин из Нижней Саксонии находятся в центре расследования. Один из них уже проходит судебное разбирательство по другому делу.

Прокуратура в Ганновере расследует предполагаемый педофильный сговор, участники которого якобы позиционировали себя как фан-клуб французского детского хора "Tempo Kids". Среди подозреваемых - 65-летний мужчина из Зелезе недалеко от Ганновера и 63-летний мужчина из района Хильдесхайма. Оба были активны в качестве хоровых directors или давали частные уроки музыки. Представитель прокуратуры в Ганновере подтвердил сообщения СМИ.

Девятнадцать подозреваемых членов фан-клуба "Tempo Kids" договорились встретиться на музыкальном мероприятии во Франции. Мужчины в возрасте от 36 до 75 лет обвиняются в получении, хранении и распространении детской и юношеской порнографии. Среди подозреваемых - 17 немцев и двое американцев.

По данным "Hannoversche Allgemeine Zeitung", дома подозреваемых, гостиничные номера и автомобили были обысканы в конце апреля. Во французских властях также участвовали, так как обыск проходил во Франции, сказал представитель.

65-летний обвиняемый в изнасиловании 13-летнего ребенка

Расследование предполагаемого педофильного сговора началось во время обыска дома 65-летнего мужчины в связи с другим делом. Бывший хоровый директор из Зелезе в настоящее время проходит судебное разбирательство в Региональном суде Ганновера за сексуальное насилие над ребенком. По данным "Hannoversche Allgemeine Zeitung", на пенсию якобы сексуально насиловал 13-летнего ребенка из Лейпцига между 2021 и началом 2024 года.

Также подозревается в сексуальном насилии 63-летний мужчина. Его ордер на арест был отменен при определенных условиях, сказал представитель прокуратуры в Ганновере. На данный момент другие подозреваемые из немецкого фан-клуба французского мальчика-хора расследуются только за хранение и распространение изображений сексуального насилия над детьми. Расследователи в настоящее время оценивают 10 000 предметов, в основном носители данных. Неизвестно, когда можно будет предъявить обвинения.

65-летний обвиняемый в настоящее время проходит судебное разбирательство за сексуальное насилие над 13-летним ребенком, в то время как 63-летний, также подозреваемый, имеет ордер на арест, отмененный при определенных условиях. Дети, вовлеченные в эти случаи, напоминают о необходимости бдительности и защиты в таких ситуациях.

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