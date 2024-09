- Предполагается, что эти кадры помогут следователям найти бывшего военнослужащего ВВС.

Нижнесаксонское управление уголовной полиции (ЛУП) планирует представить свежие видеоролики бывшего террориста РАФ Буркхарда Гарвега в среду. Один ролик якобы происходит из Берлина, а другой - из Хильдесхайма. С 2015 года прокуратура в Вердене расследует Даниелу Клетте, Эрнста-Волькера Штауба и Буркхарда Гарвега за попытку убийства и совершение тяжкого грабежа в различных случаях. Они подозреваются в краже наличных денег у перевозчиков денег и супермаркетов в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии для поддержания своего тайного существования.

Клетте была арестована в конце февраля 2023 года в Берлине-Кройцберге, где она жила под вымышленным именем. Эта троица входила в так называемую третью волну радикально-левой РАФ (РАФ). В 1998 году РАФ, ответственная за более чем 30 смертей, официально прекратила существование.

Было много случаев, когда людей ошибочно идентифицировали как Гарвега или Штауба.

В последнее время несколько человек, которых ошибочно считали Гарвегом или Штаубом, были проверены. Бундес крипо, среди прочих, все еще ищет Гарвега, с фотографией его с двумя собаками, найденной в квартире Клетте. Расследование почти вышло на след Гарвега перед его арестом.Soon after Klette's arrest, they seized the RV in Berlin-Friedrichshain, where Garweg was reportedly residing under the alias Martin.

Расследование ЛУП деятельности Даниелы Клетте, Буркхарда Гарвега и Эрнста-Волькера Штауба привело их в Берлин-Фридрихсхайн, место, где якобы жил Гарвег под именем Мартин. Гарвег также известен своими связями с Ганновером, так как в его квартире там были найдены доказательства.

