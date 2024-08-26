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ПанорамаНовостиОтдых

Предполагается, что четыре страны с значительными пробками будут закрыты к празднику.

С приближением осени различные регионы переживают завершение летнего отпуска. Это может привести к увеличению движения на немецких автострадах.

 and  Lauren Adams
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- Предполагается, что четыре страны с значительными пробками будут закрыты к празднику.

С возвращением отпускников на дорогах четырех немецких земель ожидаются пробки в эти выходные, что сигнализирует о конце сезона отпусков. Особенно на автодорогах Баварии и Баден-Вюртемберга высока вероятность сильных заторов, согласно предупреждению автомобильного клуба ADAC. Не только в Берлине, Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейне, но и в некоторых районах Нидерландов и Австрии заканчивается летний отдых.

В конце летних каникул также активизируются дорожные работы, что может привести к дополнительным пробкам на немецких автострадах. Однако терпение может потребоваться и в соседних странах. Наиболее сильные заторы ожидаются в Австрии на автострадах Тауэрн, Западной, Иннталь, Бреннер, Пирн, Караванкен, а также на маршруте Фернпасс, и в Швейцарии на автостраде Готтард, а также на основных дорогах, ведущих с итальянского, французского и хорватского побережья вглубь страны.

Отправляющимся домой отдыхающим также придется столкнуться с ожиданиями до 45 минут на немецких границах из-за проверок безопасности.

Кроме того, ADAC ожидает, что вторая неделя сентября также будет хаотичной на немецких автострадах, так как оставшиеся студенты в Баварии и Баден-Вюртемберге также завершат свои летние каникулы.

Несмотря на окончание отпусков, отдыхающим все еще придется столкнуться с ожиданиями до 45 минут на немецких границах из-за проверок безопасности. Вторая неделя сентября может быть по-прежнему загруженной на дорогах, так как многие студенты в Баварии и Баден-Вюртемберге завершат свои летние каникулы.

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