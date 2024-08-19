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Предполагается, что бывший офицер ПКК задержан на терминале аэропорта Франкфурта.

Так называемый бывший функционер РПК был передан из Италии в Германию. Прокуроры в Карлсруэ в понедельник объявили, что Селахаттин К. был задержан федеральной полицией при прибытии в аэропорт Франкфурта в пятницу. Гражданский Турции обвиняется в том, что он занимал влиятельные должности в...

 and  Michael Bootcampf
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Предполагается, что бывший офицер ПКК задержан на терминале аэропорта Франкфурта.

В середине февраля якобы был выдан ордер на арест гражданина К. судьей из Федерального суда Германии. Согласно сообщениям, К. был задержан в Италии в середине июня после выдачи европейского ордера на арест. В настоящее время К. содержится под стражей в Германии в преддверии суда.

С января 2014 года по июль 2015 года К. подозревается в работе полным-time сотрудником PKK на территории Германии. Федеральная прокуратура утверждает, что он выполнял стандартные обязанности секторного лидера. К его основным задачам относилось управление операционной, кадровой и пропагандистской деятельностью PKK в различных секторах.

Сперва К. работал в секторе "Юг 1", охватывающем регионы, такие как Дармштадт, Франкфурт-на-Майне, Гиссен, Маннхайм, Нюрнберг и Саарбрюккен. После июля 2014 года он переключился на сектор "Центр", который включал в себя районы, такие как Билефельд, Бонн, Дортмунд, Дюссельдорф, Дуйсбург, Эссен, Кёльн и Мюнстер.

К. якобы отдавал приказы назначенным районным лидерам, а также кадрам и активистам, находившимся под его командованием. Его задачи также включали контроль за выполнением этих директив. В свою очередь, он должен был подчиняться инструкциям от предполагаемого европейского руководства PKK. Федеральная прокуратура обвиняет К. в организации пропагандистских мероприятий и собраний и в принадлежности к иностранной террористической организации.

Официальный представитель PKK, идентифицированный как К., подозревается в работе полным-time сотрудником организации на территории Германии с января 2014 года по июль 2015 года. В течение этого периода он занимал должность секторного лидера, отвечая за операционную, кадровую и пропагандистскую деятельность PKK в различных секторах.

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