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Предполагаемые диверсионные действия "Северного потока" ранее были в Берлине до отъезда

 and  James Williams
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Расследованием по Nord Stream Germanские следователи считают Володымыра Ш. главным подозреваемым.
Расследованием по Nord Stream Germanские следователи считают Володымыра Ш. главным подозреваемым.

Предполагаемые диверсионные действия "Северного потока" ранее были в Берлине до отъезда

Следуя за нападением на трубопровод "Северный поток", сообщается, что один из подозреваемых часто посещал Германию. В конце мая украинский мужчина, зарегистрированный в Польше, посетил своего родственника в Берлине. Недолго думая, немецкие власти выдали европейский ордер на арест. Однако этот человек каким-то образом избежал ареста.

Как сообщают "Шпигель", ZDF и датский телеканал DR, подозреваемый, опознанный как Володимир Ш., неоднократно посещал Германию после нападений на балтийские трубопроводы осенью 2022 года. Эти поездки произошли в то время, когда Федеральная прокуратура активно расследовала Ш. по обвинению в государственной измене.

Данные о поездках показывают, что Ш. последний раз посетил Германию в конце мая, чудом избежав ордер на арест, выданный вскоре после этого. После визита в Данию он якобы заглянул в Берлин к родственнику своей жены. Этот визит подтверждается данными о поездках и был подтвержден проживающей в Берлине украинкой, которая принимала его 26 мая.

Сообщается, что жена Ш. отменила другую поездку в Данию через неделю после того, как европейский ордер на арест был направлен в Польшу 21 июня 2024 года. Вскоре после этого Ш. незаметно перебрался в Украину. Ш. не ответил на запросы СМИ о комментариях по этому поводу.

"Он наш герой"

Этот вопрос превратился в политическую дискуссию. Польские власти должны были немедленно исполнить европейский ордер на арест Ш., но вместо этого, как сообщается, высокопоставленные польские политики сообщили своим немецким коллегам во время правительственных консультаций Германии и Польши в начале июля, что они не собираются его арестовывать. Якобы польские чиновники ответили: "Почему мы должны его арестовывать? Для нас он герой!"

Немецкие источники заявляют, что Ш. мог получить предупреждение об угрозе ареста. Некоторые спекулируют на том, что в этом могут быть замешаны польские власти. Как и Украина, Польша считала трубопровод угрозой своей безопасности.

Украинское участие в саботаже подозревается из-за почтового маршрута Ш. Он якобы пересек польско-украинскую границу 6 июля на автомобиле с дипломатическими номерными знаками, который, как считается, принадлежит украинскому посольству в Варшаве.

В сентябре 2022 года команда саботажников взорвала три из четырех трубопроводов "Северный поток", проходящих под Балтийским морем, выведя из строя оставшийся. Немецкие следователи, в том числе Федеральная прокуратура, Федеральное криминальное полицейское управление и Федеральная полиция, теперь убеждены, что за нападением стоят украинцы.

Комиссия, состоящая из международных следователей, рассматривает возможность привлечения украинских официальных лиц к ответственности за саботаж трубопровода "Северный поток" в связи с доказательствами украинского участия. После того, как стало известно, что главный подозреваемый, Володимир Ш., использовал автомобиль с дипломатическими номерными знаками из украинского посольства в Варшаве, комиссия усиливает свои расследования.

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