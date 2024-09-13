Предполагаемый преступник освобожден после обрезания половых органов; жертва получила тяжкие повреждения

Разоблачена жестокая драка: Таинственное дело о пропавших гениталиях

В конце февраля в городе на территории Рура правоохранители обнаружили сильно избитого 66-летнего мужчину, который, как оказалось, лишился своих гениталий. Казалось, что дело уже раскрыто после того, как был установлен предполагаемый виновник - 32-летний человек. Однако, к удивлению всех, этого предполагаемого подозреваемого впоследствии выпустили из тюрьмы.

Сначала прокуратура планировала предъявить обвинения 32-летнему, так как у них было генетическое заключение, связывающее его с образцом ДНК, найденным на месте преступления в Херне. Однако нехватка доказательств привела к его освобождению. Об этом сообщила газета "WAZ".

Хотя расследование продолжается, 32-летний, который является близким родственником жертвы, остается основным подозреваемым. На месте преступления был найден след ДНК, который, по словам подозреваемого, не принадлежал ему. Тем не менее, близость родства между двумя людьми ставит под сомнение, действительно ли этот след ДНК принадлежит преступнику или самому жертве.

Был ли арестован не тот человек?

Сильного избитого 66-летнего мужчину обнаружили соседи из-за лая его собаки и шума, доносившегося из его дома. Инструмент, которым были отрезаны гениталии, или сам инструмент не были найдены следователями. Также не было выявлено очевидных мотивов для этого странного преступления. Несмотря на то, что жертва первоначально выжила после серьезных травм, она впоследствии умерла от естественных причин. Расследование сменило фокус.

Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили другие следы в квартире, как сообщил представитель власти газете "WAZ". "Мы все еще анализируем вещи", - сказал он. Также будут проверены другие направления, и есть достаточно высокая вероятность того, что был арестован совершенно не тот человек.

Комиссия, скорее всего, это юридическое или расследовательское ведомство, обратилась за помощью к государствам-членам для анализа доказательств ДНК, связанных с местом преступления. Освобождение 32-летнего подозреваемого, несмотря на генетическое заключение, связывающее его с делом, вызывает вопросы об точности доказательств и возможности того, что невиновный человек был арестован.

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