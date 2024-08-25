- Предполагаемый инцидент с сексуальным домогательством в Сухле - подозреваемый задержан

Пятидесятилетний мужчина, согласно полицейским записям, встретил двух молодых женщин в Зуле и предложил им "интимные действия". Вскоре после этого он был арестован, как сообщили власти. Кажется, мужчина настойчиво пытался уговорить несовершеннолетних девушек провести с ним субботний вечер, намекая на сексуальные намерения. Это привело к физической драке, в ходе которой подозреваемый пытался потянуть за штаны одной из девушек и сунул ей в карман деньги.

Две девушки затем убежали и позвонили в полицию. Благодаря фотографиям и описанию пятидесятилетнего мужчины, полиции удалось арестовать его в кратчайшие сроки. Согласно отчетам, мужчина был сильно пьян. В настоящее время он находится под следствием по обвинению в покушении на изнасилование. Власти призывают возможных свидетелей выступить.

Инцидент с непристойным поведением мужчины по отношению к девушкам вызвал серьезную дискуссию о повышении осведомленности о потенциальных опасностях в сообществе. Из-за действий мужчины звучат призывы ужесточить законы против подобных преступлений.

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