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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Предполагаемый инцидент с сексуальным домогательством в Сухле - подозреваемый задержан

В Суhle человек преследовал двух женщин, пытаясь вступить с ними в непристойные сексуальные отношения. Полиция сразу же задержала предполагаемого преступника.

 and  Katherine Bradley
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В Суhle отдельный мужчина приближается к двум самкам, навязывает неприемлемое поведение и...
В Суhle отдельный мужчина приближается к двум самкам, навязывает неприемлемое поведение и впоследствии задерживается.

- Предполагаемый инцидент с сексуальным домогательством в Сухле - подозреваемый задержан

Пятидесятилетний мужчина, согласно полицейским записям, встретил двух молодых женщин в Зуле и предложил им "интимные действия". Вскоре после этого он был арестован, как сообщили власти. Кажется, мужчина настойчиво пытался уговорить несовершеннолетних девушек провести с ним субботний вечер, намекая на сексуальные намерения. Это привело к физической драке, в ходе которой подозреваемый пытался потянуть за штаны одной из девушек и сунул ей в карман деньги.

Две девушки затем убежали и позвонили в полицию. Благодаря фотографиям и описанию пятидесятилетнего мужчины, полиции удалось арестовать его в кратчайшие сроки. Согласно отчетам, мужчина был сильно пьян. В настоящее время он находится под следствием по обвинению в покушении на изнасилование. Власти призывают возможных свидетелей выступить.

Инцидент с непристойным поведением мужчины по отношению к девушкам вызвал серьезную дискуссию о повышении осведомленности о потенциальных опасностях в сообществе. Из-за действий мужчины звучат призывы ужесточить законы против подобных преступлений.

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