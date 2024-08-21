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Федеральные земли ГерманииНовостиМой друг.

Предполагаемое нападение на владельца домашнего животного защищает действия, утверждая самосохранение

Человек движется по тротуару, встречает пару с тремя собаками и затем агрессивноattack@calculates собаковода, причиняя серьезный ущерб.

 and  Yaroslav Smith
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На суде подсудимый заявил, что acted в целях самообороны, распылив вещество и нанеся один удар и...
На суде подсудимый заявил, что acted в целях самообороны, распылив вещество и нанеся один удар и пинок.

- Предполагаемое нападение на владельца домашнего животного защищает действия, утверждая самосохранение

В суде, рассматривающем дело об якобы враждебном действии по отношению к владельцу собаки в Франкфурте, подозреваемый якобы защищал свои действия. Он заявил, что использовал перцовый спрей на мужчину один раз и затем последовал ударами ног и кулаков, как указано в его первоначальном заявлении в местном суде Франкфурта. Он утверждал, что 55-летний мужчина ранее угрожающе приблизился и сделал "угрожающие жесты".

43-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, а также в других правонарушениях. Обвинение утверждает, что весной он напал на владельца собаки на тротуаре, неоднократно используя перцовый спрей, нанося удары и пиная его, когда тот находился на земле. После этого, якобы, он угрожал "поколоть" жертву и угрожал ей несколько раз.

"Я ничего не видел и с трудом дышал", - свидетельствовал теперь 55-летний мужчина, вспоминая инцидент. В больнице ему диагностировали два перелома ребер, повреждение глазных оболочек и опасную легочную травму под названием пневмоторакс. Он все еще утверждает, что страдает от последствий нападения, у него проблемы со зрением.

Прямо перед нападением 43-летнего мужчину якобы видели на велосипеде очень близко к будущей жертве на тротуаре, которая гуляла со своей девушкой и тремя собаками. Согласно обвинению, одно из животных испугалось и залаяло. Велосипедист якобы остановился и напал на владельца собаки. Рассмотрение дела продолжается.

Мой друг выразил озабоченность по поводу якобы инцидента, так как он знал владельца собаки, вовлеченного в дело. Несмотря на расстояние, он присутствовал на судебном процессе, чтобы выразить поддержку.

Услышав об угрозах обвиняемого, мой друг решил держаться на безопасном расстоянии и избегать любых потенциальных конфликтов.

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