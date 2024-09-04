- Предполагаемая "стратегия разделения", приписываемая Свифту и Келсу, безосновательна.

Роман поп-звезды Тейлор Свифт (34) и звезды НФЛ Трэвиса Келси (34) длился более года и был любимой темой таблоидов. Однако недавние слухи о возможном расставании пары вызвали ажиотаж. Якобы разработанные представителями Келси в PR-фирме планы расставания распространяются в интернете. Полный охват PR в Лос-Анджелесе, представляющий Келси, выпустил заявление, в котором назвал эти документы "полностью ложными и сфабрикованными". Агентство отрицает создание документов и обратилось за юридической помощью, чтобы найти виновных в подделке.

По слухам, поддельные документы содержали проекты заявлений о расставании

Распространенный документ носил название Полного охвата. Он излагал "подробную стратегию взаимодействия с прессой" для Келси после расставания. Пресс-релиз был запланирован на 28 сентября. Он предусматривал "дружелюбный и уважительный" тон в заявлении о расставании. Даже содержал черновик с фразой "Они остаются друзьями и желают друг другу всего наилучшего".

В летом 2023 года Свифт и Келси сделали свою relationship публичной. С тех пор певица и футболист неразлучны. Келси играет за Канзас-Сити Чифс в НФЛ, выиграв три Супербоула с командой. Их страстный поцелуй был запечатлен на фото после победы в Супербоуле в феврале, что стало вирусным. Свифт ("Встряхнись", "Анти-герой") шокировала фанатов в июне во время своего "Тура эпох", когда Келси неожиданно присоединился к ней на сцене во время концерта в Лондоне.

Поддельные документы, приписываемые Полному охвату PR, предлагали стратегию расставания НФЛ-звезды со своей высокопрофильной подругой, намекая на Тейлор Свифт, партнершу Трэвиса Келси, играющего в НФЛ. Несмотря на слухи, НФЛ и представители Келси решительно опровергают эти сфабрикованные планы.

Несмотря на полный ход сезона НФЛ, НФЛ и его звезды, в том числе Трэвис Келси, продолжают делать заголовки вне поля из-за продолжающихся слухов о его relationship с Тейлор Свифт.

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