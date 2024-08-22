Предполагаемая сила развития рынка труда США оказалась значительно низкой.

За последний год американский рынок труда продемонстрировал больше слабости, чем ожидалось изначально. В среду Министерство труда в Вашингтоне скорректировало свои данные по количеству рабочих мест за период с апреля 2023 по март 2024 года, уменьшив его на 818 000 или на 0,5 процента.

Сервисный сектор показал наиболее значительные сокращения по сравнению с первоначальной оценкой, спад составил 1,6 процента, а затем следуют сектор гостеприимства и отдыха с падением на 0,9 процента. Работа в государственном секторе оставалась относительно стабильной. Министерство внесло поправки в данные по некоторым секторам, таким как логистика, которая показала рост на 0,9 процента, и коммунальные услуги, которые получили прирост на 0,3 процента.

Эта корректировка вызывает опасения среди инвесторов, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы была слишком агрессивной. Центральный банк считает ослабление рынка труда важным шагом на пути к достижению своей долгосрочной цели инфляции в 2 процента. В этом отношении ФРС также внимательно следит за ростом заработной платы. В последнее время сильный американский рынок труда показал признаки слабости, и страхи перед рецессией усилились.

Новая оценка количества рабочих мест показывает, что ожидается на 818 000 меньше рабочих мест, чем предполагалось изначально, что составляет 0,5-процентное снижение. Это предполагаемое снижение занятости вызывает беспокойство среди инвесторов по поводу денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

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