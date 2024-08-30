- Предполагаемая попытка вербовки в BSW в Рамелоу

Альянс "Стояние Сахры Вальгенкнехт" (БСВ) на ранней стадии искал Бодо Рамелова, президента земли Тюрингия от Левой партии, в качестве потенциального кандидата. Рамелов подтвердил это в отчете изданий Funke Media в Тюрингии. Согласно отчету, в январе была попытка переманить Рамелова в партию Вальгенкнехт перед выборами в ландтаг Тюрингии.

"Идеальный сценарий - это БСВ в Тюрингии под вашим руководством"

Томас Шмидт, который позже возглавил региональное отделение, вел переговоры с Рамеловом. Об этом свидетельствует сообщение Шмидта политику от Левой партии, которое также получило агентство dpa. В нем говорится: "Идеальный сценарий - это БСВ в Тюрингии под вашим руководством. Это было бы моей предпочтительной опцией."

68-летний Рамелов является основным кандидатом от Левой партии на выборах в ландтаг в воскресенье и баллотируется на третий срок в качестве президента земли.

Кроме бывшего мэра Айзенаха Катжи Вольф, которая является основным кандидатом от БСВ на выборах в ландтаг, молодую партию также интересовал тогдашний мэр Эрфурта Андреас Бауэвейн от СДПГ. Бауэвейн публично рассказал о попытке переманивания и своем последующем отказе.

Томас Шмидт, ответственный за региональное отделение альянса Сахры Вальгенкнехт, напрямую общался с Бодо Рамеловом, выражая предпочтение видеть Рамелова во главе БСВ в Тюрингии. Тем не менее, Рамелов все еще является основным кандидатом от Левой партии на предстоящих выборах в ландтаг Тюрингии в воскресенье, стремясь к третьему сроку в качестве президента земли.

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