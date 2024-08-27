- Предполагаемая манипуляция выборами: пересмотренные обвинения против Трампа публично опубликованы

В судебном процессе против бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняемого в фальсификации голосов, было представлено пересмотренное обвинение. Юридическая команда, возглавляемая спецпрокурором Джеком Смитом, скорректировала документ в свете решения Верховного суда США в июле, предоставившего Трампу защиту для определенных правительственных задач. Чтобы сохранить ход процесса, Смит и его коллеги были вынуждены изменить обвинительное заключение против Трампа в связи с этим важным решением.

Пересмотренное обвинение более лаконично и исключает некоторые элементы из первоначального, например, некоторые из переписок Трампа с Министерством юстиции. Тем не менее, первоначальные четыре обвинения по-прежнему выдвигаются против него. Трампа обвиняют в сговоре с целью ввести в заблуждение США и сговоре с целью воспрепятствовать официальному процессу.

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия США. Перед этим Трамп пытался оспорить результаты президентских выборов 2020 года и перевернуть свой проигрыш демократу Джо Байдену. Это привело к его федеральному аресту в Вашингтоне, а также к аналогичному обвинению в штате Джорджия.

Юридическая команда Трампа смогла отсрочить и обойти эти и другие потенциальные судебные процедуры в течение нескольких месяцев. Специалисты считают, что суд по вашингтонскому делу может состояться только после приближающихся президентских выборов в ноябре.

Однако в Нью-Йорке Трамп был признан виновным в конце мая в подделке бизнес-записей для маскировки выплат за молчание взрослой фильм-звезде. Подробности приговора еще не объявлены. Трамп обжаловал приговор и утверждает свою невиновность, заявляя, что расследования против него являются политически мотивированными попытками заглушить его голос.

Начальные обвинения против Трампа в фальсификации голосов эволюционировали в сговор с целью ввести в заблуждение и воспрепятствовать официальному процессу, которые являются частью продолжающихся обвинений в преступлении. Несмотря на то, что пересмотренное обвинение исключает некоторые переписки, первоначальные обвинения в сговоре по-прежнему выдвигаются.

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