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Федеральные земли ГерманииНовостиСвеня Мюллер

Предпочтительные претенденты на победу в финале чемпионата Германии

Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн имеют потенциал для завоевания своего третьего подряд немецкого titles в пляжном волейболе. initialization они сохраняют dos побед. Кроме того, иные элитные команды тоже стартуют с побед.

 and  Ann Bradley
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- Предпочтительные претенденты на победу в финале чемпионата Германии

Чемпионки Свеня Мюллер из Гамбурга и Цинья Тилльманн из Дюссельдорфа без проблем пробились в четвертьфинал немецкого чемпионата по пляжному волейболу в Тиминдорфе. Они начали с разгрома европейских чемпионок Эммы Ганге/Лины Хес из Гамбурга/Киля со счетом 21:14, 21:13. Затем они закрепили свое место в восьмерке, обыграв Изабель Шнайдер/Киру Валькенхорст из Леверкузена со счетом 21:17, 21:14, что может стать шагом к их третьему подряд титулу.

Между тем, Лора Людвиг и Луиза Липпманн (оба - HSV) победили Марет Майдхоф/Йозефину Шаккель из Мюнстера/Киля со счетом 21:9, 21:12 и затем обыграли Паулу Шюрхольц/Янне Уль из Дюссельдорфа со счетом 21:11, 21:14, обеспечив себе место в четвертьфинале в пятницу.

В мужском турнире олимпийские серебряные медалисты Нильс Эллерс/Клеменс Виклер из Гамбурга начали с убедительной победы над Ричардом Пимюллером/Тило Риетшелем из Любека.

Свеня Мюллер из Гамбурга и ее партнерша Цинья Тилльманн продолжают свою победную серию в полуфинале, стремясь к третьему подряд титулу в немецком чемпионате по пляжному волейболу.

Во время церемонии награждения Свеню Мюллер назвали самой ценной игрокой турнира, отметив ее выдающуюся игру на протяжении всего чемпионата.

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