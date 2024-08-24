- Предпочтительный выбор предпринимателей-стартаперов

Бизнес-ландшафт в Германии не был гладким: повышенные процентные ставки и энергозатраты, лабиринт бюрократии и застывшая экономика умерили пыл предпринимателей в Германии. Согласно недавнему опросу Палаты индустрии и торговли Германии (DIHK), интерес к открытию бизнеса упал до самого низкого уровня с 2010 года.

Несмотря на это, опрос, проведенный Ассоциацией стартапов Германии о политических предпочтениях предпринимателей, показывает стабильность их партийных привязанностей. Коалиция СДПГ, Зеленых и FDP теряет 11,4% по сравнению с прошлым годом. Партии, такие как AfD и BSW, находят минимальную поддержку среди предпринимателей. Подробный разбор представлен ниже:

Зеленые лидируют,Union и Volt набирают обороты

Зеленые занимают лидирующую позицию с впечатляющими 41,3%. Они остаются самой сильной силой среди стартапов в мониторе стартапов, но теряют 4,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Это второй год подряд, когда они испытывают снижение, и в 2022 году они даже получили абсолютное большинство впервые.

ФDP следует с долей 21,4%, теряя 5 процентных пунктов. В сравнении с годом федеральных выборов 2021 они теряют еще больше - 10,1 процентных пункта. В 2018 году они были популярнее Зеленых.

С другой стороны, Союз CDU/CSU занимает третье место с 15,8%, набрав 4 процентных пункта. Проевропейская партия Volt занимает четвертое место с долей 6,7%, показав самый значительный рост в опросе монитора стартапов с увеличением на 5,2 процентных пункта.

Ассоциация стартапов проводит этот ежегодный опрос в Германии с 2013 года. Он служит крупнейшим опросом настроений в секторе, хотя и не является представительным. В этом лете в опросе приняли участие более 1800 предпринимателей и руководителей бизнеса.

СДПГ в аутсайдерах, AfD и BSW за пределами парламента

В 2024 году СДПГ, партия канцлера, отстает с мизерными 5,5%, еле преодолевая 5-процентный порог. Хотя они испытывают небольшое снижение поддержки в целом, они не пользовались значительной поддержкой среди предпринимателей в прошлом.

"Результаты опроса стартапов разочаровывают меня, но я уверена, что мы, как СДПГ, все еще можем обратиться к большим предпринимателям и будем работать над этим", - заявляет Верена Хубертц в интервью Capital. Она является заместителем фракционного лидера СДПГ в Бундестаге и ранее основала платформу Kitchenstories. "Социальная демократия хорошо сочетается с ДНК стартапов, воплощая в себе вертикальную мобильность и равные возможности, независимо от происхождения или уровня образования", - заявляет Хубертц.

На самом деле, предприниматели, как правило, лучше образованы, чем общая рабочая сила. Это объяснение также может способствовать слабому поддержке AfD и BSW в опросе. Ни одна из партий не превышает 5-процентный порог в мониторе стартапов: AfD, классифицированная как подозрительная праворадикальная партия, получает 3% голосов, а BSW получает 1,4%.

По данным Института экономических исследований (DIW), популистские партии обычно процветают там, где средний возраст высок, а доходы и уровень образования низки. Однако доля академиков среди предпринимателей составляет впечатляющие 85%, что очень высоко. Среди занятого населения только четверть имеют академическую степень, согласно Федеральному агентству занятости.

Финансирование и иммиграция: приоритетные вопросы для стартапов

Независимо от политической принадлежности партии часто обращают внимание на вопросы, политически релевантные для стартапов. Темы, такие как финансирование, инновации, "квалифицированная иммиграция, социальная открытость и устойчивость", являются частью их программ, что отражается в голосовании.

AfD и BSW особенно популярны в восточных землях Германии. Однако база данных Start-up Detector показывает, что больше всего стартапов было основано в Берлине, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии. Мекленбург-Передняя Померания занимает последнее место, за ней следуют Тюрингия и Саксония-Анхальт.

Опрос DIHK подчеркивает, что мало кто по всей стране мотивирован начать бизнес. Интерес упал до самого низкого уровня с 2010 года. Ассоциация связывает это снижение с существенно возросшими операционными затратами и запутанной паутиной бюрократических правил, подавляющих предпринимательский дух.

Место основания Германии в опросе продолжает ухудшаться, со средней оценкой 3,6. Семь из десяти респондентов выступают за более быстрые и простые правила. Шесть из десяти требуют более простой налоговой системы, а согласно DIHK, также звучали призывы к лучшему доступу к общественному финансированию и более низким ценам на энергию.

Хотя интерес к открытию бизнеса значительно снизился в Германии из-за различных вызовов, стартап, ориентированный на технологии и инновации, все еще может увидеть потенциал в богатом академическом таланте страны и поддерживающих политиках для определенных секторов. В ежегодном опросе, проведенном ассоциацией стартапов, несколько политических партий, таких как Зеленые, FDP, Союз CDU/CSU и Volt, получили или сохранили значительную поддержку среди предпринимателей, отражая их внимание к вопросам, таким как финансирование, инновации и квалифицированная иммиграция.

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