Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиНачало работы

Предпочтительный выбор предпринимателей-стартаперов

Согласно данным мониторинга стартапов, политические взгляды предпринимателей остаются стабильными. Однако уровень поддержки правящих партий снижается, при этом минимальная поддержка-party является AfD и)

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 3 минут
В нынешней ситуации предприниматели-стартапы делают другие выборы по сравнению с периодом,...
В нынешней ситуации предприниматели-стартапы делают другие выборы по сравнению с периодом, предшествовавшим последним федеральным выборам.

- Предпочтительный выбор предпринимателей-стартаперов

Бизнес-ландшафт в Германии не был гладким: повышенные процентные ставки и энергозатраты, лабиринт бюрократии и застывшая экономика умерили пыл предпринимателей в Германии. Согласно недавнему опросу Палаты индустрии и торговли Германии (DIHK), интерес к открытию бизнеса упал до самого низкого уровня с 2010 года.

Несмотря на это, опрос, проведенный Ассоциацией стартапов Германии о политических предпочтениях предпринимателей, показывает стабильность их партийных привязанностей. Коалиция СДПГ, Зеленых и FDP теряет 11,4% по сравнению с прошлым годом. Партии, такие как AfD и BSW, находят минимальную поддержку среди предпринимателей. Подробный разбор представлен ниже:

Зеленые лидируют,Union и Volt набирают обороты

Зеленые занимают лидирующую позицию с впечатляющими 41,3%. Они остаются самой сильной силой среди стартапов в мониторе стартапов, но теряют 4,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Это второй год подряд, когда они испытывают снижение, и в 2022 году они даже получили абсолютное большинство впервые.

ФDP следует с долей 21,4%, теряя 5 процентных пунктов. В сравнении с годом федеральных выборов 2021 они теряют еще больше - 10,1 процентных пункта. В 2018 году они были популярнее Зеленых.

С другой стороны, Союз CDU/CSU занимает третье место с 15,8%, набрав 4 процентных пункта. Проевропейская партия Volt занимает четвертое место с долей 6,7%, показав самый значительный рост в опросе монитора стартапов с увеличением на 5,2 процентных пункта.

Ассоциация стартапов проводит этот ежегодный опрос в Германии с 2013 года. Он служит крупнейшим опросом настроений в секторе, хотя и не является представительным. В этом лете в опросе приняли участие более 1800 предпринимателей и руководителей бизнеса.

СДПГ в аутсайдерах, AfD и BSW за пределами парламента

В 2024 году СДПГ, партия канцлера, отстает с мизерными 5,5%, еле преодолевая 5-процентный порог. Хотя они испытывают небольшое снижение поддержки в целом, они не пользовались значительной поддержкой среди предпринимателей в прошлом.

"Результаты опроса стартапов разочаровывают меня, но я уверена, что мы, как СДПГ, все еще можем обратиться к большим предпринимателям и будем работать над этим", - заявляет Верена Хубертц в интервью Capital. Она является заместителем фракционного лидера СДПГ в Бундестаге и ранее основала платформу Kitchenstories. "Социальная демократия хорошо сочетается с ДНК стартапов, воплощая в себе вертикальную мобильность и равные возможности, независимо от происхождения или уровня образования", - заявляет Хубертц.

На самом деле, предприниматели, как правило, лучше образованы, чем общая рабочая сила. Это объяснение также может способствовать слабому поддержке AfD и BSW в опросе. Ни одна из партий не превышает 5-процентный порог в мониторе стартапов: AfD, классифицированная как подозрительная праворадикальная партия, получает 3% голосов, а BSW получает 1,4%.

По данным Института экономических исследований (DIW), популистские партии обычно процветают там, где средний возраст высок, а доходы и уровень образования низки. Однако доля академиков среди предпринимателей составляет впечатляющие 85%, что очень высоко. Среди занятого населения только четверть имеют академическую степень, согласно Федеральному агентству занятости.

Финансирование и иммиграция: приоритетные вопросы для стартапов

Независимо от политической принадлежности партии часто обращают внимание на вопросы, политически релевантные для стартапов. Темы, такие как финансирование, инновации, "квалифицированная иммиграция, социальная открытость и устойчивость", являются частью их программ, что отражается в голосовании.

AfD и BSW особенно популярны в восточных землях Германии. Однако база данных Start-up Detector показывает, что больше всего стартапов было основано в Берлине, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии. Мекленбург-Передняя Померания занимает последнее место, за ней следуют Тюрингия и Саксония-Анхальт.

Опрос DIHK подчеркивает, что мало кто по всей стране мотивирован начать бизнес. Интерес упал до самого низкого уровня с 2010 года. Ассоциация связывает это снижение с существенно возросшими операционными затратами и запутанной паутиной бюрократических правил, подавляющих предпринимательский дух.

Место основания Германии в опросе продолжает ухудшаться, со средней оценкой 3,6. Семь из десяти респондентов выступают за более быстрые и простые правила. Шесть из десяти требуют более простой налоговой системы, а согласно DIHK, также звучали призывы к лучшему доступу к общественному финансированию и более низким ценам на энергию.

Хотя интерес к открытию бизнеса значительно снизился в Германии из-за различных вызовов, стартап, ориентированный на технологии и инновации, все еще может увидеть потенциал в богатом академическом таланте страны и поддерживающих политиках для определенных секторов. В ежегодном опросе, проведенном ассоциацией стартапов, несколько политических партий, таких как Зеленые, FDP, Союз CDU/CSU и Volt, получили или сохранили значительную поддержку среди предпринимателей, отражая их внимание к вопросам, таким как финансирование, инновации и квалифицированная иммиграция.

Только партии, набравшие не менее 5% в опросе немецкого Startup Monitor с 15 июня по 15 августа 2024 года, представлены в презентации

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На заключительном мероприятии ДНС 22 августа 2022 года супруг вице-президента Камалы Харрис, Даг...
Экономика

Демократическая кампания достигла высоких рейтингов на съезде против республиканцев.

Кандидат демократов на пост президента, многочисленные знаменитости и заманчивые трансляции способствовали тому, что демократы и вице-президент Камала Харрис얎 catheter.bin transducerSlot 2анению в этом году вообще всего решения такие камкаюу Бенных национальном конвенте. Их рейтинг превзошел...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Домашние хозяйства в Восточной Германии больше страдают от высоких цен на энергоносители, чем их...
Экономика

Финансовое напряжение, связанное с расходами на энергоносители, непропорционально сильно влияет на домохозяйства Восточной Германии.

Бюджеты под давлением и растущие расходы на энергию: Счета за электроэнергию и отопление обременяют жителей Восточной Германии дополнительной финансовой нагрузкой, как сообщает платформа сравнения Verivox.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
К окончанию недели на Уолл-стрит, Нью-Йорк, finanzpomoщщики смеются
Экономика

Предстоящее снижение процентных ставок вызовет значительный скачок цен в США

Предстоящее снижение процентных ставок вызовет значительный скачок цен в США В сентябре, похоже, наконец-то настал момент, когда Федеральная резервная система США снизит процентные ставки впервые за значительный период. Председатель ФРС Пауэлл дал понять это в своей речи, что вызвало положительную реакцию на Уолл-стрит. Индекс Доу-Джонса вырос на 0.7%, достигнув

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В результате катастрофического ДТП двух транспортных средств трагически погибла 75-летняя женщина.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в результате столкновения двух автомобилей.

Пожилая женщина, управлявшая транспортным средством, попала в аварию с приближающимся автомобилем, который неуправляемым обнаружена, что привело к трагическим последствиям.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Следующим днем в больнице скончалась пожилой человек,серьезно раненная в происшествии.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в ДТП в Рюдове, 87 лет

В результате инцидента, в котором пострадали пятеро человек, 87-летний человек скончался в больнице. Расследование причин произошедшего продолжается. Пока установлено следующее.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно