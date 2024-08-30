- Предложенные профсоюзом меры безопасности считаются недостаточными.

Коалиция считает предложения Союза по борьбе с исламским терроризмом и нелегальной иммиграцией недостаточными. Канцлер Шольц и министр внутренних дел Фэзер, оба из СДПГ, обосновали меры, принятые после кинжального нападения в Солingen, в результате которого погибли трое и восемь получили ранения. Фэзер предложила дополнительные меры после переговоров с Союзом и землями, с запланированной встречей на вторник. Расследование нападения в Солингене набирает обороты в парламенте.

По предложению коалиции, льготы для мигрантов, чья ответственная европейская страна согласилась их принять, будут сокращены. Преступников легче депортировать. Фэзер объявила в "Tagesthemen" ARD, что депортации преступников и виновных в Сирию и Афганистан начнутся в ближайшее время. Также должен быть запрет на ношение ножей в дальних автобусах и поездах, на народных праздниках и других крупных мероприятиях. Правоохранительные органы должны иметь право сравнивать биометрические изображения публично с фотографиями подозреваемых или разыскиваемых лиц в борьбе против исламизма.

Шольц подчеркивает срочность, Фэзер открыта для большего

Шольц выступает за немедленную реализацию мер. На гражданском диалоге в бранденбургском Зееве он сказал: "Хорошо, что это произошло так быстро, так точно, и я рад, что эти меры могли быть представлены сегодня". Теперь они должны быть быстро реализованы.

Фэзер описала план коалиции как "сильную реакцию" на нападение в ARD. Она ожидает согласия с Союзом. Важно, чтобы все уровни власти "стояли вместе крепко" в этом вопросе. Она принимает и серьезно относится к предложениям переговоров. Она будет открыто обсуждать дополнительные меры. "Я не исключаю некоторых вещей", - сказала Фэзер, когда ее спросили о потенциальных дополнительных мерах.

Союз считает план коалиции недостаточным

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнemann оценил план коалиции как "неплохой документ, но, к сожалению, не те необходимые меры". Впереди переговоры с правительством он подчеркнул в "Rheinische Post", что темы отказов на границе, реализация принципа Дублина и последовательные депортации должны быть рассмотрены на встрече во вторник.

Первый парламентский бизнес-менеджер фракции ХДС/ХСС Торстен Фри (ХДС) также упомянул в Bild, что предложения коалиции не достигают "фундаментального сдвига в миграционной политике и внутренней безопасности". Лидер фракции ХСС Александр Добрindt объявил о тщательном рассмотрении пакета мер коалиции. "Теперь, очевидно, возможны вещи, которые коалиция всегда отвергала", - сказал политик ХСС агентству ДПА.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) призывает к единству с СДПГ. "Это не техническая проблема, а вопрос о том, можем ли мы достичь консенсуса между крупными партиями для изменения закона", - сказал Рёль телеканалу Phoenix. Ранее стороны часто противодействовали друг другу. "Каждый раз, когда одна делала предложение по иммиграции, другие спотыкались о него". Такие времена должны остаться в прошлом, учитывая текущую ситуацию с безопасностью.

Либералы ожидают конструктивного сотрудничества союза. "Теперь важно, чтобы демократические партии на всех уровнях власти тесно сотрудничали", - сказал председатель фракции FDP в бундестаге Кристиан Дюрр дпа. "Без земель не получится. Поэтому я призываю ХДС и ХСС присоединиться к нам и конструктивно способствовать быстрой реализации пакета безопасности", - сказал Дюрр.

Зеленые с одобрением и частичной скептицизмом

Эксперт по внутренним делам Зеленых Ламья Каддор похвалила документ в "Tagesspiegel" как доказательство того, что коалиция остается способной действовать в вопросах внутренней безопасности даже в периоды серьезных внутренних и внешних угроз. Однако председатель фракции Зеленых в бундестаге Бритта Хассельманн выразила скептицизм в интервью баварской медиагруппе по поводу плана сокращения льгот для беженцев, чья ответственная европейская страна согласилась их принять.

Комитет по внутренним делам бундестага и ландтаг Северного Рейна-Вестфалии будут обсуждать нападение

Почти через неделю после нападения в Солингене правительство и генеральный прокурор, ведущий расследование, доложат в комитете по внутренним делам бундестага. Вице-президент фракции Союза Андреа Линдхольц (ХСС) сказала дпа, что Фэзер не должна оставлять без ответа ни одного вопроса и должна подробно объяснить, какие выводы она хочет сделать из нападения. Причины ужасного террористического акта должны быть полностью выяснены.

Вице-президент фракции Зеленых Константин фон Нотц сказал дпа, что многие обстоятельства ужасного акта все еще неясны. Теперь они должны быть тщательно и быстро прояснены. Политически решительно должны быть устранены недостатки в сфере безопасности, предупредил фон Нотц, который также является председателем комитета бундестага по контролю за разведывательными службами.

Штайнмайер посетит memorial service

В Северном Рейне-Вестфалии министр-президент Хендрик Вюст (ХДС) утром проинформирует ландтаг о текущих результатах расследования нападения на специальном заседании. В начале пленарного заседания члены парламента почтит минутой молчания память жертв нападения.

Во время инцидента один человек жестоко лишил жизни троих участников городского фестиваля в Солингене, ранив восемь других. Подозреваемый, 26-летний сирийский мужчина, который прибыл в Германию как беженец через Болгарию, подозревается в совершении этого ужасного акта. В Солингене запланировано памятное мероприятие на воскресенье, на котором присутствует федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он намерен выступить с речью и возложить венок на место трагедии, почтив в минуте молчания память жертв.

Фаесер обсудил планы коалиции, в том числе возобновление депортаций, в программе ARD "Tagesthemen". СДПГ и Союз проведут дальнейшие переговоры по этому вопросу.

CDU ставит под сомнение эффективность мер, предложенных коалицией, с генеральным секретарём Карстеном Линнеманом, заявившим, что они не обеспечивают существенного сдвига в миграционной политике.

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