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Предложение о возмещении расходов для восточногерманских рабочих

 and  Elizabeth Wells
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Давид Моку находится среди примерно 20 000 мо 문제에, которые служили «контрактными рабочими» вEast...
Давид Моку находится среди примерно 20 000 мо 문제에, которые служили «контрактными рабочими» вEast Germany.

Предложение о возмещении расходов для восточногерманских рабочих

Тысячи и тысячи мозамбиканцев работали в Восточной Германии в качестве временных рабочих в те времена. К сожалению, многие из них до сих пор не получили свою заработную плату, так как правительство Восточной Германии удерживало часть их заработков для погашения долгов Мозамбика. Сейчас Эвелине Зупке, Уполномоченному по делам жертв в немецком парламенте, выступает с призывом о компенсациях для этих выживших жертв.

В заявлении, сделанном в Берлине, Зупке сказала: "Это несправедливость, идущая от немецкой земли. Это было восточногерманское правительство, которое обманом завлекло людей, лишило их прав и эксплуатировало. Мы имеем дело с людьми, навсегда травмированными восточногерманской диктатурой". Германия, считает Зупке, должна признать свою историческую ответственность. Цель состоит в том, чтобы немецкий парламент признал эту несправедливость и выделил средства из федерального бюджета для примерно 10 000 выживших жертв.

"Это будет единовременная выплата", - сказала Зупке.

Индивидуальные претензии на заработную плату становятся нереалистичными после более чем 30 лет. Зупке не назвала конкретную сумму. Михаэль Виндфур, член Немецкого института прав человека, предложил сумму в 50 миллионов евро. Жертвы должны получить от 4000 до 6000 евро каждая, в зависимости от степени понесенного ущерба. Виндфур считает, что "важен жест".

"Оба государства обманули меня"

Восточная Германия нанимала рабочих из тогда коммунистического Мозамбика и других социалистических "братских государств" в конце 1970-х годов для решения проблемы дефицита рабочей силы в Восточной Германии. Им обещали обучение и заработную плату. Однако многих затем направляли на тяжелые работы, такие как открытая добыча полезных ископаемых или мясная промышленность. Они получали лишь часть обещанной заработной платы, а Восточная Германия удерживала остальную часть для погашения долгов Мозамбика перед Восточной Германией.

Многие пострадавшие также вернулись в Мозамбик в 1990 году без ничего. "Я до сих пор чувствую себя обманутым обоими государствами", - сказал бывший мозамбикский контрактный рабочий Дэвид Моку, который работал в открытой добыче полезных ископаемых в Хойерсверде с 1979 по 1991 год. В 1991 году он подвергся расистским нападениям и уехал в Мозамбик без заработной платы. Он также не получил никаких пенсионных выплат, как он заявил на пресс-конференции.

Единовременная выплата не дошла до получателей

"Мы работали бок о бок с нашими немецкими коллегами в открытой добыче полезных ископаемых по 12 часов в день", - подчеркнул Моку. "Затем мы узнали, что наша зарплата использовалась для погашения государственных долгов без нашего ведома". Помощи от правительства Мозамбика не последовало: "Если мы просим о помощи, они приходят с оружием и поступают как хотят", - сказал Моку. "Мы просим немецкий народ о помощи".

После объединения в 1993 году Западная Германия передала примерно 75 миллионов немецких марок (около 38,4 миллиона евро) правительству Мозамбика в качестве единовременной выплаты за услуги контрактных рабочих. Однако большая часть этих денег не дошла до получателей. "Большая часть этих денег ушла в болото коррумпированного государства", - сказала Зупке, адвокат жертв. "Большинство пострадавших не получили никакой выгоды".

Комиссия призывает к компенсациям от немецкого парламента, признавая историческую ответственность Германии за эксплуатацию и недоплату мозамбикским рабочим во время восточногерманского режима. Многие пострадавшие, как Дэвид Моку, все еще чувствуют себя обманутыми обоими государствами, так как они не получили свою справедливую заработную плату или пенсионные выплаты.

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