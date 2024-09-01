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КультураНовостиПроСибен и

Предложения по воскресному телевидению:

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

20:15, ProSieben, Creed III: Сын Рокки и его борьба, Драма о боксе

- Предложения по воскресному телевидению:

Боксер-чемпион Донни Крид (Майкл Б. Джордан) ведет тихую жизнь в Лос-Анджелесе с семьей, занимаясь промоутерством. Но его давний друг Дэймон (Джонатан Мейджорс) возвращается после долгого тюремного заключения, желая побороться за мировой титул. Не подозревая о скрытых мотивах Дэймона, Донни погружается в хаос.

20:15, Das Erste, Закон и тирания: Убийство, Криминал

Детективы Фальке и Гросс получают задание высшего приоритета: 17-летний Эдуардо Мендес (Риккардо Кампионе) бесследно исчезает из элитной школы, где учатся дети влиятельных политиков и магнатов. Отец Эдуардо является послом авторитарной страны, возглавляемой диктатором, известным за заключение критиков и пытки журналистов. Подруга Эдуардо Хана (Валери Штоль) и лучший друг Август (Ансельм Фердинанд Бреггот) имеют противоположные мнения о намерениях Эдуардо: Хана боится худшего, а Август считает, что Эдуардо просто хочет избежать ceremonial activities.

20:15, RTL два, Неуверенная любовь: Комедия, Комедия

Рита (Эми Шумер) считает, что ее средние внешние данные являются причиной романтических отказов на сайтах знакомств, в барах и в элитных бутиках. После травмы в тренажерном зале и сотрясения мозга она обретает невероятную уверенность в себе, чувствуя себя непобедимой. Она хочет знать, как долго продлится этот новый прилив сил.

20:15, ZDF, Весна: День раскрытия, Драма

Катарина Бауманн (Симона Томалла) помогает семье, пережившей трагедию: их подростковая дочь Мари (Лара Табеа Гюнцель) пропала без вести и так и не была найдена. Мать Мари Фредерике (Барбара Ромайер) и брат Тео (Валентин Юст) отчаянно цепляются за надежду, что Мари когда-нибудь вернется. Когда здоровье Фредерики ухудшается, Катарина заботится о Тео, понимая, что он повзрослел раньше времени, взяв на себя ответственность, которой не должен был нести. Может ли она снова помочь семье?

ProSieben также транслирует различные другие программы, такие как расследования и ток-шоу, помимо трансляции драмы о боксе Creed III: Сын Рокки и его борьба.

В следующем выпуске ProSieben зрители могут ожидать еще одну напряженную серию Creed III с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном Мейджорсом, продолжающую хаотичное путешествие Донни Крида.

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