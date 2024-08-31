- Предложения по телевизору на субботу:

20:15, ZDF, Честно: Посреди закона и справедливости, Драма

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В Сааре найдено тело молодой женщины. Ее задушили, а в теле обнаружены следы транквилизатора. Отец жертвы (Йёрг Посе) подозревает бывшего любовника Рокси (Мартина Шёне-Радунски) как главного подозреваемого. Расследование ведут инспекторы Юдит (Кристина Хекке) и Фредди (Робин Зондерманн). Также под подозрением находится начальник жертвы, который использовал транквилизатор для лечения. Дело имеет удивительное сходство с нераскрытым случаем во Франции, где расследование было не слишком тщательным.

20:15, Das Erste, Великое мышиное приключение, Образовательная программа

Самое эксцентричное семейное шоу Германии возвращается с новым названием и интригующими испытаниями. Искусственно созданные голосовые клоны AI могут вызвать замешательство в "Великом мышином приключении". 12-летний Керем очарован такими подделками и задается вопросом, как отличить настоящие голоса от поддельных. Гости включают Аннетте Фриер, Винцента Вайсса, Кристофа Марии Herbst, Смудо, Феликса Нойреутера и Яну Ину Зарреллу.

20:15, Sat.1, Алладин, Приключение

Алладину (Мена Масуд) известны его навыки карманника на улицах Аграбы. Во время одной из краж он влюбляется в принцессу Джасмин (Наоми Скотт), но совершает фатальную ошибку и попадает в ловушку. Затем подозривый Большой Визирь Джафар (Марван Кензари) предлагает ему свободу в обмен на магическую лампу.

20:15, VOX, Титаны на грани, Боевик

Кайдзю возвращаются - еще более сильные и страшные, чем когда-либо! Джейк Пентекост (Джон Бойега), бывший многообещающий пилот джагера, отдалился от профессии и балансирует на грани криминальной жизни. Когда кайдзю снова жестоко атакуют, он вынужден сотрудничать со своим соперником Ламбертом (Скотт Иствуд) и гибким молодым хакером Амарой (Кейли Спаньи).

21:45, ZDF, Старая гвардия: Типичный рабочий день, Криминал

Лену Тому (Майя Хадад), коллектора, находят мертвой при загадочных обстоятельствах. Похоже, она упала со своего конфискованного велосипеда и получила смертельные травмы в офисе. Ричард Восс (Ян-Грегор Кремп) и его команда изучают ее профессиональную жизнь и исследуют, не было ли у кого-то из ее должников причин избавиться от нее. Несмотря на сочувствие к своим собратьям и помощь в их финансовых проблемах, Лена Тома продолжала работать коллектором.

Я не буду обвинять никого без твердых доказательств в деле об удушенной женщине.

В "Великом мышином приключении" Керему может быть сложно отличить настоящие голоса от искусственно созданных клонов AI.

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