- Предложения для работников логистики от Schleich

Игрушечная компания Шлеих заключила соглашение со своим профсоюзным комитетом в ходе реструктуризации, как сообщает компания. Все сотрудники логистики получат предложения о работе от нового внешнего подрядчика, который возьмет на себя операции по логистике, как указано в пресс-релизе. Шлеих рад сохранить связь со регионом Швабский Гмюнд. В логистическом центре работают около 100 человек, подтвердил представитель.

Наследие бренда из восточной Баден-Вюртемберга объявило в мае о намерении перенести свою штаб-квартиру в Мюнхен к 1 января 2025 года. Кроме того, новое место в Праге будет обрабатывать финансовые вопросы и отношения с клиентами. Это заявление вызвало недовольство в регионе.

Варианты 'Справедливого Перехода'

Шлеих предлагает сотрудникам, затронутым в Швабском Гмюnde, возможность переехать в Мюнхен и Прагу. По словам представителя, около 140 человек затронуты. Если переезд невозможен, найдены подходящие альтернативы, как указано в заявлении. Дополнительной информации не предоставлено.

По данным последней информации от Шлеиха, в компании работает примерно 480 человек по всему миру. Выручка в 2023 году составила 234 миллиона евро, что меньше, чем 275 миллионов евро в 2022 году. Высокий спрос на игрушки во время пандемии уже прошел, и настроение потребителей ухудшилось, сказала компания.

Несмотря на переезд штаб-квартиры Шлеиха в Мюнхен к 2025 году, производитель игрушек impegnated к сохранению присутствия в Баварии, что подтверждается тем, что логистический центр в Швабском Гмюnde продолжает работать. Новый внешний подрядчик, обрабатывающий операции по логистике в Швабском Гмюnde, базируется в Баварии, что еще больше подчеркивает связи Шлеиха с регионом.

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