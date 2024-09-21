Предложения для просмотра на выходных:

На этот уик-энд потоковые сервисы предлагают жуткие истории, ведьм и мафиозного босса, а театры представляют звездные воссоединения, страшное предупреждение о старении и фильм о реальном герое.

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‘Super/Dude: История Кристофера Рива’

Этот фильм исследует впечатляющую карьеру и активизм Рива tanto до, как и после того, как в 1995 году во время соревнований по верховой езде он получил травму, которая оставила его парализованным. Актёр скончался в 2004 году в возрасте 52 лет из-за сердечной недостаточности.

Документальный фильм включает в себя собственные слова Рива и интимные интервью с членами его семьи и близкими друзьями, такими как Гленн Клоуз, Вупи Голдберг и Джон Керри. 'Super/Dude' выходит в ограниченный прокат в этот уик-энд, и вам понадобится сверхчеловеческое самообладание, чтобы не пролить слезу.

Производство Warner Bros. было приобретено CNN Films, DC Studios и HBO Documentary Films, все они являются дочерними компаниями Warner Bros. Discovery.

‘Пингвин’

Колин Фаррелл берет на себя роль персонажа DC Comics в этом новом мини-сериале HBO, спин-оффе фильма 2022 года «Бэтмен». Сериал исследует восхождение Пингвина к власти в мрачном преступном мире Готэма.

Первый эпизод «Пингвина» доступен на HBO и в потоковом режиме на Max.

‘Агата пробуждается’

Как раз к сезону Хэллоуина Кэтрин Хэн возвращается к роли магической Агаты Харкнесс в этом спин-оффе Marvel’s «Ванда/Вижн». Смотрите, как она заключает союзы в своем стремлении вернуть утраченные силы и раскрыть секреты Тёмного Покоя.

Первые два эпизода «Агаты пробуждается» доступны на Disney+.

‘Монстры: Хроники Лайла и Эрика Менендесов’

Криминальная антология Райана Мёрфи возвращается на Netflix во втором сезоне. После мрачной и жестокой «Дэхмера» этот новый выпуск сосредоточен на убийствах 1989 года в Беверли-Хиллз, совершенных их сыновьями Лайлом и Эриком.

Братья, отбывающие пожизненное заключение за свои преступления, утверждают, что новые доказательства поддерживают их доводы о самообороне после всей жизни насилия со стороны отца.

«Монстры» доступны для просмотра на Netflix.

‘Волки’

Конкурирующие решатели проблем, которых играют настоящие друзья (и «Одиннадцать друзей Оушена» ко-звёзды) Брэд Питт и Джордж Клуни, сталкиваются, когда оба наняты для устранения проблем чиновника Нью-Йорка. Эго сталкиваются, и комедия разгорается, когда им приходится работать вместе, чтобы завершить задачу.

«Волки» выходят в кинотеатрах в этот уик-энд и дебютируют на Apple TV+ 28 сентября.

‘Серум’

Демі Мур демонстрирует мощную игру в этом нарочито жутком фильме ужасов, в котором также снимаются Маргарет Куалли и Деннис Куэйд. Это своего рода «Смерть становится ей» для эпохи Озэмплика, полная иронии и крови.

Фильм выходит в кинотеатрах в пятницу.

В мире потокового вещания вы также можете посмотреть «Пингвина», новый мини-сериал HBO, в котором Колин Фаррелл исследует восхождение персонажа в преступном подполье Готэма. (Пингвин)

Несмотря на леденящие душу релизы этого уик-энда, не забудьте выделить время для трогательного момента с «Super/Dude: История Кристофера Рива», выходящего в ограниченный прокат. (Super/Dude)

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