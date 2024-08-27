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Предикамент байесов: ранее доверенный капитан под следствием

Итальянские следователи изучают обстоятельства крушения роскошной яхты 'Бейзиан' у побережья Сицилии.Экипаж и капитан судна в настоящее время под следствием.

 and  Vladimir Milov
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Ведутся расследования по поводу опрокидывания яхты 'Бейзиан' у берегов Сицилии.
Ведутся расследования по поводу опрокидывания яхты 'Бейзиан' у берегов Сицилии.

- Предикамент байесов: ранее доверенный капитан под следствием

После трагического крушения роскошной яхты "Байезиан" у берегов Сицилии, унесшего жизни семи человек, прокуратура Италии начала расследование в отношении капитана судна, как сообщают различные источники. Как сообщают ANSA и "Ла Репубблика", капитан находится под следствием по подозрению в причинении смерти по неосторожности и кораблекрушении. Он якобы был допрошен во второй раз в течение недели в воскресенье.

Расследование, похоже, сосредоточено на том, были ли определенные двери и люки открыты во время инцидента и когда сработала тревога. Подозревается, что люк, расположенный на корме судна, используемый для шлюпок, сыграл свою роль. Кроме того, была дверь, ведущая из этого гаражного пространства в машинное отделение. Как сообщает "Сюддойче Цайтунг", свидетели заявили, что судно затонуло кормой первой, что может означать, что вода могла проникнуть в машинное отделение через открытый люк, тем самым вызвав затопление.

Кроме того, сообщается, что киль судна не был полностью погружен. Хотя это позволяет плавать в мелких водах и гавани, это не имеет значения, когда якорь брошен в нескольких сотнях метров от берега. С килем вверх центр тяжести судна повышается, снижая его устойчивость против сильного ветра, дующего на высокую мачту.

Капитан под прицелом

Капитан несет основную ответственность за безопасность пассажиров, экипажа и самого судна. После последнего допроса он был добавлен в список подозреваемых. Другие члены экипажа также допрашиваются, и не исключено, что некоторые из них также могут быть привлечены к ответственности.

Трагический инцидент у берегов Италии в прошлый понедельник унес жизни британского миллиардера Майка Линча, 59 лет, его 18-летней дочери, а также двух пар и повара яхты. Однако 15 человек были успешно спасены.Software-entrepreneur had planned this sailing adventure with family, friends, and business associates to celebrate his courtroom acquittal.

Штормовые волны у Сицилии

По данным расследования, "Байезиан" был поражен огромной волной около 4:00 утра во время шторма, с ветром более 100 километров в час. Судно затонуло в течение нескольких минут. Считается, что несчастные жертвы были застигнуты врасплох в своих каютах и не смогли убежать от наводнения.

Расследование также сосредоточено на состоянии других дверей и люков на яхте, так как они могли потенциально повлиять на устойчивость судна во время шторма. Несмотря на то, что капитан является основным подозреваемым, другие члены экипажа также допрашиваются, что свидетельствует о более широком расследовании инцидента.

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