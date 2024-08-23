- Причина развода подробно описана в документах о разводе.

Дженнифер Лопес называет себя "наркоманкой любви", признаваясь в своей страсти к любви в недавнем интервью. Она обменялась клятвами четыре раза. Недавно она подала на развод против своего четвертого мужа, режиссера Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: Предыстория развода

Это было основной причиной их расставания. Согласно "Page Six", в документах указано "непримиримые разногласия" как причина. Лопес указала дату расставания как 26 апреля 2023 года. Из документов ясно, что Лопес не хочет претендовать на алименты и не требует от Аффлека никаких выплат. Неясно из документов суда, было ли у пары соглашение о браке, как сообщает "TMZ".

Лопес также выразила желание отказаться от фамилии Аффлека. После замужества за актером она официально стала Дженнифер Лайн Аффлек, но продолжала быть известной как Дженнифер Лопес в обществе. В интервью "Vogue" в ноябре 2022 года, через несколько месяцев после свадьбы, она сказала: "Люди все равно будут обращаться ко мне как к Дженнифер Лопес, но с точки зрения закона, я буду миссис Аффлек, так как мы едины. Мы муж и жена. Я горжусь этим. Я не вижу в этом проблемы."

Она Хочет Отказаться От Его Фамилии

В то время, когда она приняла решение принять его фамилию, она назвала это "романтичным" и "традиционным". В течение двух недель ходили слухи о браке Лопес и Аффлека. В то время как она была на Восточном побережье, в основном в Хэмптоне, Аффлек в основном был на Западном побережье, в Лос-Анджелесе. Даже Аффлек пропустил грандиозный праздник "Бриджертон" Лопес в конце июля.

Их расставание произошло в 2004 году, и они воссоединились более чем через десять лет. Вскоре после этого они поженились, но теперь, через два года, они расстались.

Источники: "Page Six" / "Vogue"

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