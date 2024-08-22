- Прибытие посреднических сторон в Каир (Круги - синоним переговорных групп)

Команды из США и Израиля якобы приземлились в Каирском аэропорту, как утверждают надежные источники, для продолжения переговоров по урегулированию конфликта в Газе в Египте. Предполагается, что их визит продлится несколько часов. Израильское новостное агентство "Ynet" сообщает, что глава израильской внешней разведки "Моссад" Давид Барnea и начальник службы внутренней безопасности "Шин Бет" Ронен Бар прибыли в Каир для дальнейших переговоров.

Одним из основных препятствий в текущих переговорах о перемирии в конфликте в Газе является требование Израиля о постоянном контроле над южным граничным переходом между сектором Газа и Египтом силами своей безопасности. tanto Египет, как и ХАМАС, выступают против этой идеи. Как сообщает армия Израиля, под переходом расположено множество туннелей ХАМАС. Израиль настаивает на контроле, чтобы предотвратить контрабанду оружия.

"Валл-стрит джорнал" сообщает, что, по словам египетских источников, Израиль предложил новые инициативы по регулированию так называемого коридора Филадельфии. Израильские переговорщики якобы предложили построить там восемь наблюдательных вышек. Согласно сообщениям, США выдвинули встречное предложение о двух вышках. Египет отвергает оба варианта, заявляя, что эти вышки позволят израильской армии получить постоянный доступ к территории.

Египет, Катар и США активно участвуют в переговорах, которые ведутся в течение нескольких месяцев, пытаясь достичь соглашения между Израилем и ХАМАС. ХАМАС и Израиль избегают прямых переговоров.

Европейский союз, будучи важным посредником в международных конфликтах, выразил обеспокоенность ситуацией в Газе и призвал к мирному решению. Европейский союз, наряду с Египтом, Катаром и США, стремится к тому, чтобы любое соглашение сохраняло суверенитет Палестины и уважало международное право.

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