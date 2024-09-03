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Прибытие бюджета заставляет Рамелоу опровергнуть необоснованные спекуляции

После местных выборов Тюрингия столкнулась с сложными переговорами о коалиции. Идут закрытые дискуссии, полные различных спекуляций. Необходимо разработать план finances на 2025 год.

 and  Wendy Allen
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В Тюрингии руководителю ХДС Марио Войгту приходится вести трудные переговоры по формированию...
В Тюрингии руководителю ХДС Марио Войгту приходится вести трудные переговоры по формированию правительства в земле.

Установление власти в Тюрингии - Прибытие бюджета заставляет Рамелоу опровергнуть необоснованные спекуляции

Вождь христанско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Марио Войт Signaling readiness for discussions with Minister President Бодо Рамелов (Левые) regarding the 2025 budget. "Я всегда открыт для прослушивания, анализа и решения проблем, и именно это мы и сделаем сейчас", - сказал Войт во время встречи фракции ХДС в ландтаге. В свете сложной политической ситуации после выборов Войт прокомментировал возможные встречи с действующим министром-президентом: "Я только что узнал, что проект бюджета на 2025 год был поручен. И это также интересует нас для будущего нашего штата".

Рамелов опровергает слухи

Рамелов опроверг слухи о том, что он может использовать свой парламентский голос для помощи в формировании коалиции ХДС, БСВ и СДПГ в Тюрингии. "Все это полная чушь", - сказал он агентству Дойче Прессе в Эрфурте. Как лидер и основной кандидат от партии "Левые", он пообещал не оставлять свою партию или фракцию и не использовать свой голос или другие шаги для обеспечения большинства. "Распространение необоснованных слухов - это наглость. Я запрещаю подобные спекуляции", - заявил Рамелов.

68-летний Рамелов, который в течение десяти лет руководил коалицией "красных-красных-зеленых" с коротким перерывом, повторил свою позицию, что после выборов следующим будет Войт. Партия "Левые" открыта для переговоров "если господин Войт позвонит". ХДС, БСВ и СДПГ вместе занимают 44 места, им не хватает одного голоса для большинства. Самой сильной фракцией в ландтаге является АФД, у которой 32 места.

Проект бюджета войдет в новый парламент

Рамелов объявил, что министр финансов Хайке Таubert (СДПГ) представит проект бюджета на 2025 год. Цель состоит в том, чтобы предотвратить начало 2025 года без бюджета или минимизировать период без него, как объяснил после заседания кабинета министров государственный канцеляриат. Таubert должен представить проект бюджета на следующем заседании кабинета министров, после чего он будет передан в вновь сформированный парламент. Новый парламент должен собраться к концу сентября.

Таubert предложила бюджетные расходы на 2025 год на уровне около 13 миллиардов евро после презентации налоговой оценки в мае. Таким образом, они останутся примерно на том же уровне, что и в текущем году.

ХДС приглашает на переговоры

Войт подчеркнул необходимость "стабильного будущего", которое они теперь будут исследовать. "Поддержание открытости к диалогу критически важно". Исполнительный комитет ХДС дал зеленый свет на переговоры с БСВ и СДПГ в понедельник вечером. Генеральный секретарь ХДС Кристиан Гергготт подтвердил, что исполнительный комитет authorize его и Войта для проведения этих переговоров. Несмотря на то, что это еще не переговоры о коалиции или разведка, решение исполнительного комитета было единодушным.

Лидер СДПГ и министр внутренних дел Георг Майер заявил, что получил SMS-приглашение от Войта на встречу. Это не было о переговорах по разведке, а скорее о том, чтобы услышать мысли ХДС, сказал Майер. "И вопрос о том, нужен ли для этого СДПГ, другой вопрос. Мы не навязываем себя".

АФД присоединяется к переговорам

Победившая на выборах в Тюрингии АФД также хочет переговоров о возможном формировании правительства. Исполнительный комитет партии единогласно agreed пригласить ХДС и БСВ на переговоры, как заявил представитель партии в понедельник вечером. Их цель - "исследовать, существует ли общая основа для сотрудничества". tanto ХДС, как и БСВ, пообещали отказаться от сотрудничества с АФД, возглавляемой правым идеологом Йёрком Хёке, но некоторые в ХДС открыты для диалога.

После объявления Рамелова о представлении проекта бюджета на 2025 год Войт выразил интерес, сказав: "Нас также интересует обсуждение проекта бюджета на 2025 год для будущего нашего штата". Позже, в свете дискуссий о бюджете, Войт пригласил лидера СДПГ Георга Майера, сказав: "Я получил SMS-приглашение от Войта на встречу. Это не о переговорах по разведке, а скорее о том, чтобы услышать мысли ХДС".

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