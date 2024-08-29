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Федеральные земли ГерманииНовостиDZ Bank AG

Прибыль DZ Bank Group снизилась в первом полугодии.

После турбулентного 2022 года группа DZ Bank вновь плавает в более спокойных водах. К сожалению, она не только не повторила свою впечатляющую первую половину 2021 года, но и осталась позади.

 and  Mark Rodriguez
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- Прибыль DZ Bank Group снизилась в первом полугодии.

Убытки DZ Bank Group в первом полугодии 2024 года составили 1,71 миллиарда евро, что на 220 миллионов евро меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль группы также снизилась с 1,4 до 1,25 миллиарда евро, как было объявлено в Франкфурте.

По словам генерального директора Корнелиуса Риесе, "при нынешней экономической и геополитической обстановке это нелегко". Группа смогла сохранить свой рост. Доходы от процентов и комиссионные доходы выросли, но результат торговли резко ухудшился и стал отрицательным. Это произошло из-за корректировок в оценке собственных облигаций и других факторов. Административные расходы немного снизились.

Центральный институт народных и сельскохозяйственных банков доволен работой всех своих дочерних компаний. Например, Union Investment сообщила о сильных продажах как розничным, так и институциональным клиентам. R+V Insurance показала стабильный рост премий во всех секторах страхования. Собственные банковские операции DZ Bank также показали хорошие результаты.

Риесе ожидает повышенной неопределенности на глобальных политических и финансовых рынках в ближайшие месяцы. "При таких обстоятельствах мы ожидаем, что группа завершит год в пределах своего устойчивого диапазона прибыли от 2,0 до 2,5 миллиарда евро в 2024 году", - добавил он. В прошлом году группа получила чистую прибыль почти 3,2 миллиарда евро.

DZ Bank AG внесла свой вклад в прибыль группы, которая снизилась до 1,71 миллиарда евро в первом полугодии 2024 года. Несмотря на это снижение, Риесе, генеральный директор DZ Bank, ожидает, что группа завершит год в пределах своего устойчивого диапазона прибыли.

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