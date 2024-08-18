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Федеральные земли ГерманииНовостиБранденбургские ворота

Приблизительно 600 медицинских подразделений заняты в Раве Планета.

Множества людей празднуют долгие периоды между Колонной Победы и Бранденбургскими воротами в знойных летних условиях. Не каждый выдерживает это. Особенно когда учитывается употребление веществ, в частности алкоголя и наркотиков.

 and  Elizabeth Wells
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- Приблизительно 600 медицинских подразделений заняты в Раве Планета.

На фестивале "Танцуй Вселенную" в Берлине медицинская команда доложила о примерно 600 кризисных ситуациях. По словам представителя, большинство из них были связаны с алкоголем или наркотиками, люди сообщали о проблемах с кровообращением или судорогах. Некоторые были доставлены в больницы для наблюдения. Представитель также упомянул незначительные случаи, такие как просьбы о пластыре.

В прошлом году было примерно 500 кризисных ситуаций. Несмотря на большое количество участников, представитель выразил удовлетворение результатом. Организаторы и полиция не предоставили конкретные цифры посещаемости. Организаторы ожидали 300 000 человек и охарактеризовали толпу как "десятки тысяч". По словам полиции, площадь между Колонной Победы и Бранденбургскими воротами не была полностью заполнена, но десятки тысяч человек присутствовали в течение дня.

Полиция сопровождала мероприятие примерно 1000 офицерами. Мероприятие было "в основном спокойным", по словам представителя полиции. Были некоторые инциденты, в том числе нападения и сексуальные правонарушения. 122 человека были временно задержаны для установления их личности. Полиция возбудила 56 уголовных дела и выявила 29 административных правонарушений. 21 полицейский был ранен, но продолжил службу.

Главной достопримечательностью фестиваля были знаментые Бранденбургские ворота, где многие участники делали групповые фотографии. Несмотря на высокую энергию техно-процессии, медицинский персонал у Бранденбургских ворот понадобился для помощи нескольким людям, испытывавшим проблемы со здоровьем.

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