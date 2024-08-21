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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Приблизительно 490 претендентов на выборы, в основном поддерживающих СДПГ.

Примерно два миллиона квалифицированных избирателей могут избрать свей земский парламент для Бранденбурга 22 сентября. Они смогут рассмотреть 14 различных альтернативы на своем втором голосовании.

 and  Grigoriy Williams
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Непосредственные выборы в ландтаг Бранденбурга состоятся 22 сентября.
Непосредственные выборы в ландтаг Бранденбурга состоятся 22 сентября.

- Приблизительно 490 претендентов на выборы, в основном поддерживающих СДПГ.

Для выборов в ландтаг Бранденбурга 22 сентября будут участвовать около 500 кандидатов. По данным офиса государственного избирательного комиссара Йозефа Нусбаума, 236 человек баллотируются и в списках, и как прямые кандидаты в своих округах. Максимальное количество прямых кандидатов в округах Пригниц II/Остпригниц-Рупин II и Котбус I — по 10 человек. Длина бюллетеней может достигать 43 сантиметров.

СДПГ лидирует с 87 кандидатами, управляя Бранденбургом с 1990 года. Все кандидаты были окончательно утверждены после собраний районных и земельных комитетов. ХДС имеет 45 кандидатов, ВББ/Свободные избиратели — 39, АФД и Левые — по 35, а Альянс Сахры Wagenknecht (BSW) — 30.

Три партии не имеют списков.

Голосующие в Бранденбурге имеют двойную власть на этих выборах. Первым голосом они избирают прямого кандидата от своего округа. Кандидат с наибольшим количеством голосов напрямую попадает в ландтаг. СДПГ, ХДС, Зеленые, ВББ/Свободные избиратели и FDP участвуют во всех 44 округах, в то время как АФД и Левые представлены в 43.

Общий список Плюс Бранденбург, состоящий из Пиратов, Volt и ÖDP, имеет прямых кандидатов в 12 округах. Кроме них, в округах участвуют Немецкая земельная экономика (DLW), Третий путь, Партия защиты животных, DKP, База, Демократы Бранденбурга и Партия. База, Демократы и Партия, однако, не имеют списков.

BSW и Союз ценностей не имеют прямых кандидатов.

Альянс Сахры Wagenknecht (BSW) и Союз ценностей (WU) представлены только списками, без прямых кандидатов. В общей сложности, 12 партий, одна политическая ассоциация и общий список Плюс имеют право на участие в списках и могут быть проголосованы вторым голосом, существенно влияя на состав ландтага.

Женщины-кандидаты составляют около 32,8% всех кандидатов на этих выборах, что почти идентично показателю пятилетней давности. На этих выборах баллотируются 162 женщины-кандидата.

На этих выборах жители Бранденбурга примут участие в выборах в ландтаг, имея возможность напрямую избрать представителя от своего округа. Интересно, что Альянс Сахры Wagenknecht (BSW) и Союз ценностей (WU) представлены на выборах только своими списками и не имеют прямых кандидатов.

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