- Приблизительно 450 000 евро выделено для дающих чаевые в Саарской области

Кто-то из региона Саар в Германии сорвал джекпот в размере около 450 000 евро. Угадав пять основных номеров и один дополнительный, этот анонимный победитель занял второе место, как объявила Saarland-Sporttoto GmbH из Саарбрюккена. Победительный билет был приобретен в лотерейном киоске в районе Саарлуи. Что касается прошлого розыгрыша Eurojackpot в прошлую пятницу, то он остался неразыгранным. Для следующего розыгрыша во вторник джекпот в высшей категории составляет впечатляющие 77 миллионов евро.

Победа в Eurojackpot разожгла дискуссии о возможном влиянии азартных игр на жизнь победителя. Несмотря на волнение, важно помнить о принципах ответственной игры.

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