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Приблизительно 400 новых студентов начинают обучение в юго-западном регионе, перекрываясь с существующим студенческим корпусом.

 and  Elizabeth Wells
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Начало нового учебного года совпадает с приходом вновь прибывших преподавателей в начальные школы...
Начало нового учебного года совпадает с приходом вновь прибывших преподавателей в начальные школы по всей стране.

- Приблизительно 400 новых студентов начинают обучение в юго-западном регионе, перекрываясь с существующим студенческим корпусом.

В новом учебном году в Юго-Западном регионе для решения проблемы нехватки учителей в различных школах принимают на работу неподготовленные педагоги. Как объявило Министерство образования, около 400 таких учителей присоединяются к программе прямого входа в школы в Баден-Вюртемберге.

Эти учителя имеют разный профессиональный опыт и сразу начинают свою педагогическую карьеру в классе, одновременно проходя двухгодичное педагогическое обучение и сдавая тот же экзамен, что и будущие учителя с педагогическим образованием. Если они успешно справляются с задачей, их могут взять на постоянную работу, как заявило Министерство.

Программа прямого входа также внедряется в гимназии и SBBZ (специальные образовательные центры).

Правительство Юго-Запада нанимает учителей без опыта работы, чтобы справиться с нехваткой учителей. В прошлом учебном году было 890 вакансий учителей, а в начале прошлого учебного года - 565. В прошлом году прямая вводная программа была внедрена в начальных и средних школах. В этом году она внедряется в гимназиях и SBBZ.

Большинство учителей без опыта работы присоединяются к профессиональным школам, где 236 учителей начинают этот учебный год. В SBBZ государство нанимает 59 учителей-предметников и технических учителей, а также 15 научных учителей для специального образования. В гимназиях начинают работу 46 учителей без опыта, в начальных школах - 30, а в гимназиях - 12.

"Важный инструмент для найма учителей"

"Прямой вход - это не только важный инструмент для найма учителей", - сказал государственный секретарь Волкер Шебеста (ХДС). "Фонды учителей без опыта показывают различные возможности для профессионального роста". Его коллега по партии "Зеленые" Сандра Бозер подчеркнула: "Прямой вход - это важная поддержка наших школ. Разнообразный опыт новых учителей привносит живость в школьную жизнь и предлагает свежие перспективы для всех участников".

Согласно министерству, учителя без опыта особенно важны в SBBZ. "Прямой вход - это незаменимая мера в этих школах, чтобы гарантировать, что обучение и thus образование для детей и молодых людей с особыми образовательными потребностями будет поддерживаться", - заявило оно.

Программа прямого входа, важный инструмент для найма учителей, соблюдает требования кросс-комpliance, чтобы гарантировать, что эти неподготовленные лица проходят педагогическое обучение и сдают тот же экзамен, что и будущие учителя с педагогическим образованием. Правительство Юго-Запада признает, что прямой вход не только полезен для решения проблемы нехватки учителей, но и предлагает разнообразный опыт и свежие перспективы, положительно влияющие на школьную жизнь.

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